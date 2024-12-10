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Армения заявила о разочаровании из-за "безразличия" со стороны ОДКБ

Опубликовано:

Флаги стран участниц ОДКБ
Флаги стран участниц ОДКБ. Фото: Акорда

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, заявил что Армения разочарована "безразличным отношением" ОДКБ к защите ее суверенитета и территориальной целостности, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Свою позицию Мирзоян озвучил в интервью Lännen Media.

"Такое безразличное отношение привело к огромному разочарованию. Оно действительно изменило общественное мнение", — сказал он.

В последние годы международно признанные границ Армении нарушались несколько раз, в таких случаях страна не получала "никакой реальной поддержки", сказал он. По его словам, суть военного союза заключается в помощи союзников друг другу.

"Я не могу предсказать, к чему нас это приведет, но могу сказать, что мы углубляем наши отношения с европейскими партнерами", — добавил министр. 

Речь идет об экономике, экономическом сопротивлении, а также о политическом диалоге и взаимопонимании с ЕС, заключил Мирзоян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно критиковал ОДКБ за неоказание стране помощи в ходе конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. В феврале он объявил, что участие республики в организации сейчас заморожено, поскольку та, по его словам, не выполняла своих функций по отношению к Еревану.

Позднее армянская сторона прекратила участие в финансировании ОДКБ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2198213-armeniya-zayavila-o-razocharovanii-iz-za-bezrazlichiya-so-storony-odkb/

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