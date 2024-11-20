Гражданам Казахстана рекомендовали покинуть Украину

Из-за участившихся обстрелов и воздушных атак посольство Казахстана рекомендовало гражданам РК покинуть Украину и не игнорировать сигнал тревоги, передает NUR.KZ со ссылкой на посольство.

"В связи с участившимися артиллерийскими обстрелами и воздушными атаками Украины, в целях безопасности посольство РК в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть территории, приближенные к местам активных боевых действий или покинуть Украину.

Посольство призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие, соблюдать меры собственной безопасности и выполнять рекомендации официальных властей", - говорится в Telegram-канале казахстанского посольства.

Отмечается, что для выезда из Украины в Казахстан граждане РК могут воспользоваться наземными маршрутами через Польшу или Молдову, далее - коммерческими авиасообщениями.

В случае выезда через Польшу казахстанцам необходимо иметь Шенгенскую визу. Для въезда в Молдову виза не нужна.

Номера Консульского отдела посольства:

+38(044) 4831596;

+38(044) 4891031.

Горячая линия для граждан Казахстана (в экстренных случаях): +380673470408.

Посольства ряда стран в Киеве объявили о временном своем закрытии в связи с ситуацией в Украине.

Так, посольство Италии продолжит работать, однако сегодня будет закрыто для посетителей, сообщается на официальном сайте.

"В случае воздушной тревоги всем итальянским гражданам, находящимся в стране, рекомендуется соблюдать строжайшие меры по снижению риска и немедленно отправиться в ближайшее убежище", - гласит объявление.

Так же поступили и в посольстве США.

"Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о возможной значительной воздушной атаке 20 ноября. Посольство будет закрыто и рекомендует гражданам США быть готовыми к немедленному укрытию в случае объявления воздушной тревоги", - говорится в сообщении в соцсети X.

Граждан Греции, находящихся в Украине призвали оставаться в безопасных местах. Диппредставительство страны тоже временно закрывается.

Ранее двое неназванных чиновников США сообщили телеканалу CNN, что Украина нанесла первый удар по российскому арсеналу вооружений с помощью ракет ATACMS американского производства. Отметим, что официального подтверждения о том, что США разрешили Украине бить своими ракетами по территории РФ, нет. В Белом доме отказались комментировать информацию.

В МИД России заявляли, если подтвердится факт того, что соответствующее разрешение Киеву было дано, то они ответят на удары.

Между тем вчера президент РФ Путин утвердил новую ядерную доктрину России. Что именно изменится, Русская служба Би-би-си писала тут.