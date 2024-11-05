"Придаю исключительное значение": стало известно, о чем говорили Токаев и Макрон

Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Франции Эммманюэлем Макроном в расширенном составе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент поблагодарил Эмманюэля Макрона за теплый прием делегации Казахстана, сообщается в Telegram-канале Акорды.

"Придаю исключительное значение своему визиту, который знаменует новую веху в стратегическом партнерстве между Казахстаном и Францией. Убежден, сегодняшние переговоры, а также принимаемое нами совместное заявление будут способствовать выводу отношений Казахстана и Франции на уровень упроченного стратегического партнерства. Пользуясь возможностью, хочу сердечно поздравить вас с успешным проведением тридцать третьих Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже. Они стали поистине грандиозным событием в мире спорта, их организация впечатлила своими масштабами и высоким уровнем проведения. Уверен, ваша страна также блестяще проведет предстоящие в 2030 году двадцать шестые зимние Олимпийские игры во Французских Альпах", – сказал Токаев.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что договоренности и соглашения, достигнутые в ходе визита президента Эмманюэля Макрона в Астану в прошлом году, способствовали качественному углублению казахско-французских отношений.

"Сегодня между нашими странами поддерживается активный и доверительный политический диалог. Казахстан и Франция тесно взаимодействуют на международной арене, вместе продвигают идеи мира и устойчивого развития в рамках многосторонних площадок. Ваша страна – один из крупнейших торговых партнеров и ведущих инвесторов в экономику Казахстана. В нашей стране сегодня успешно работают свыше 200 компаний и совместных предприятий с участием французского капитала. Мы благодарны капитанам французского бизнеса за их приверженность ведению бизнеса в Казахстане и плодотворное сотрудничество", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что поступательно укрепляется культурно-гуманитарное взаимодействие, особенно в сферах образования, науки, медицины и истории. Он также высказал признательность за организацию Национальной выставки Казахстана в легендарном Музее азиатских искусств Гиме.

В завершение Токаев выразил уверенность в том, что итоги визита будут способствовать благополучию и процветанию двух стран.

Президент Франции отметил важность состоявшихся переговоров, которые придадут дополнительный импульс казахско-французскому сотрудничеству.

"Благодаря Вам в последние годы партнерство между нашими странами значительно укрепилось", – заявил Эмманюэль Макрон, обращаясь к Касым-Жомарту Токаеву.

В ходе переговоров главы государств обстоятельно обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в сферах машиностроения, транспорта и логистики, сельского хозяйства, энергетики, промышленной кооперации, климата, цифрового развития и здравоохранения. Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным темам региональной и международной повестки.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом во Французскую республику вчера. В аэропорту Парижа его встретил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Пресс-служба Акорды показывала, как главу государства встречали в Елисейском дворце.

Накануне мы также писали, что статья Касым-Жомарта Токаева опубликована во французской газете "Le Figaro", в которой он рассказал о совместных проектах Астаны и Парижа и раскрыл цели госвизита в страну.

Перед этим раз Касым-Жомарт Токаев совершал официальный визит во Францию в ноябре 2022 года. Тогда главы государств провели переговоры, в ходе которых наш президент пригласил Макрона в Казахстан.

Почти год спустя состоялась очередная встреча Токаева и Макрона, на этот раз - в Казахстане. Токаев называл визит Макрона историческим.