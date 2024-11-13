Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев, Алиев и Мирзиеев подписали важный документ в Баку (фото)

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев, Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиеев
Касым-Жомарт Токаев, Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиеев. Фото: Акорда

Президенты Казахстана, Азербайджана и Узбекистана подписали стратегическое соглашение об интеграции энергетических систем трех стран, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

На полях Всемирного климатического саммита СOP 29 главы государств Касым-Жомарт Токаев, Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиеев подписали Соглашение о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Республикой Казахстан, Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан.

Как заявил глава нашего государства, это событие ознаменует новую страницу истории общего стремления к устойчивому развитию.

"Подписание Соглашения о стратегическом партнерстве - это важный этап трехстороннего сотрудничества в развитии регионов Центральной Азии и Южного Кавказа. Документ открывает новые возможности для интеграции энергетических систем наших государств, а также создания надежных коридоров поставок экологически чистой энергии на европейский и другие рынки. Казахстан здесь играет крайне важную роль как крупная транзитная территория.

Практические результаты этого Соглашения также будут способствовать развитию Среднего коридора в качестве "зеленого моста", соединяющего наши экономики. Тесное сотрудничество в этой ключевой сфере активизирует обмен опытом и передовыми технологиями между тремя государствами, будет способствовать дальнейшему укреплению нашей энергетической безопасности", - отметил Президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, для Казахстана, стремящегося к углеродной нейтральности, "зеленая" энергетика является приоритетным направлением.

"Мы активно работаем над снижением зависимости от ископаемых ресурсов, развиваем технологические инновации и создаем инфраструктуру, способную поддерживать нашу экологическую устойчивость. Достигнуты договоренности Казахстана с иностранными партнерами по реализации "зеленых" проектов общей мощностью 43 ГВт", - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что сегодняшнее соглашение выводит братские отношения и стратегическое партнерство между тремя странами на новый уровень

"Регионы Центральной Азии и Кавказа во многих вопросах действуют синхронно, в том числе и в сфере развития "зеленой" энергии. Мы знаем о тех больших планах и уже достигнутых результатах по созданию возобновляемых источниках энергии в Узбекистане и Казахстане", - сказал президент Азербайджана.

Президент Узбекистана заявил, что данное соглашение преследует не только экономическую цель, но и олицетворяет общий вклад в будущее.

"Особо отмечу экологическую значимость этого проекта. Энергия, которая будет передаваться, - это энергия ветра и солнца позволит смягчить влияние на климат. Тем самым мы поддерживаем совместные усилия по защите климата в рамках Парижского соглашения и достижения целей устойчивого развития", - отметил Шавкат Мирзиеев.

В присутствии глав государств министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, министр энергетики Узбекстана Журабек Мирзамахмудов и министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд подписали Исполнительную программу о сотрудничестве в области развития и передачи зеленой энергии.

Напомним, президент Казахстана прибыл в Баку 11 ноября, а накануне успел увидеться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, а также выступил на пленарной сессии.

Кроме этого, Токаев вчера провел встречи президентами Финляндии, Гвинеи-Бисау и Руанды, а также с наследным принцем Кувейта, а также с президентом Турции Эрдоганом.

На официальном сайте ООН говорится, что на 29-й Конференции ООН по климату, которая проходит в Баку, участники мероприятия будут стремиться согласовать новую ежегодную цель финансирования климатических изменений.

Отмечается, что цель призвана заменить прежнее обязательство, взятое в 2009 году, объемом 100 миллиардов долларов, срок исполнения которого истекает в конце года. По мнению многих, 100 миллиардов - намного меньше, чем требуется, чтобы справиться со стремительно растущей температурой воздуха и мирового океана.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2183319-kazahstan-azerbaydzhan-i-uzbekistan-integriruyut-energosistemy-stran-podpisano-soglashenie/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie