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Токаев встретился с президентом Турции Эрдоганом в Баку

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Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган
Встреча лидеров. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита в Баку, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что рад встрече с президентом Турецкой Республики в Баку, сообщается в Telegram-канале Акорды.

В этом году исполнилось 30 лет договору о дружбе и сотрудничестве между двумя государствами.

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган
Токаев и Эрдоган. Фото: t.me/aqorda_resmi

"Наши братские отношения динамично развиваются, на политическом уровне установлен конструктивный диалог, укрепляется взаимодействие между правительствами двух стран. Турция является одним из пяти крупнейших торговых партнеров Казахстана. В прошлом году товарооборот достиг 6 млрд долларов", – подчеркнул он.

По словам Токаева, Турция входит в число ведущих инвесторов, вложивших значительные средства в экономику Казахстана. Он также заявил, что инвестиционные проекты, реализуемые с участием турецких предпринимателей, находятся на его личном контроле.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что отношения между Казахстаном и Турцией приобрели стратегический характер. Он указал на большой потенциал дальнейшей активизации торгово-экономического сотрудничества.

"Уверен, что в ходе 5-го заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, запланированного на следующий год в Анкаре, мы подпишем важные соглашения в области сельского хозяйства, обороны, энергетики, транспорта и логистики, а также в культурно-гуманитарной сфере. Мы продолжим работу с целью доведения двустороннего товарооборота до 15 млрд долларов", – сказал президент Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что турецкие компании успешно работают в различных секторах экономики Казахстана. По его словам, турецкие бизнесмены готовы поделиться своим опытом модернизации сельскохозяйственной отрасли, строительства АЭС, транспортировки нефти и газа.

Кроме того, главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня и договорились оказывать взаимную поддержку в рамках многосторонних структур.

На полях саммита Токаев встретился сегодня с президентами Финляндии, Гвинеи-Бисау и Руанды, а также с наследным принцем Кувейта.

Напомним, президент Казахстана прибыл в Баку вчера, а сегодня успел увидеться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, а также выступил на пленарной сессии.

На официальном сайте ООН говорится, что на 29-й Конференции ООН по климату, которая проходит в Баку, участники мероприятия будут стремиться согласовать новую ежегодную цель финансирования климатических изменений.

Отмечается, что цель призвана заменить прежнее обязательство, взятое в 2009 году, объемом 100 миллиардов долларов, срок исполнения которого истекает в конце года. По мнению многих, 100 миллиардов - намного меньше, чем требуется, чтобы справиться со стремительно растущей температурой воздуха и мирового океана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2186441-tokaev-vstretilsya-s-prezidentom-turcii-erdoganom/

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