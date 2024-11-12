Токаев пригласил в Казахстан эмира Кувейта, президентов Гвинеи-Бисау и Руанды (фото)

На полях 29-й конференции ООН по изменению климата Касым-Жомарт Токаев встретился с лидерами Финляндии и Гвинеи-Бисау, а также с наследным принцем Кувейта, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

На полях 29-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом, сообщается в Telegram-канале Акорды.

Токаев подчеркнул, что Финляндия является надежным и проверенным партнером Казахстана в регионе Северной Европы и Европейском союзе в целом.

В ходе беседы главы государств подтвердили приверженность дальнейшему развитию двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Была отмечена успешная реализация совместных проектов с участием финских компаний в таких областях, как фармацевтика, промышленное машиностроение и инженерия.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, взаимодействию в рамках многосторонних объединений. Президент Казахстана пожелал Финляндии успехов в председательстве в ОБСЕ.

По итогам переговоров президенты Казахстана и Финляндии достигли договоренности об обмене взаимными визитами, которые придадут новый импульс укреплению политического и экономического партнерства между Астаной и Хельсинки.

Токаев и Умару Сисоку Эмбало. Фото: t.me/aqorda_resmi

Еще Токаев провел встречу с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

Президент назвал Гвинею-Бисау одним из значимых партнеров Казахстана на африканском континенте. Он также подтвердил стремление Астаны к укреплению дружеских связей и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

Токаев отметил, что Казахстан является открытой страной, придерживающейся миролюбивой политики и обладающей самой крупной экономикой в регионе. Он подчеркнул, что перед двумя странами открываются хорошие перспективы для партнерства.

По мнению Токаева, несмотря на географическую отдаленность, Казахстан и Гвинея-Бисау могут развивать сотрудничество в сферах сельского хозяйства, логистики и информационно-коммуникационных технологий.

В свою очередь Умару Сисоку Эмбало выразил благодарность Токаеву за возможность обсудить развитие двусторонних отношений.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пригласил Умару Сисоку Эмбало посетить Казахстан с официальным визитом в удобное для него время.

Токаев и наследный принц Кувейта. Фото: t.me/aqorda_resmi

Кроме того, Токаев встретился с наследным принцем Кувейта шейхом Сабахом Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом.

Глава государства отметил, что Кувейт является важным партнером Казахстана в арабском мире.

Президент подчеркнул устойчивое развитие двустороннего политического диалога и экономического взаимодействия, подтвердив приверженность Казахстана укреплению всестороннего сотрудничества с Кувейтом. Он также выразил уверенность в том, что Кувейт имеет потенциал стать одним из крупных инвесторов казахстанской экономики, приведя в пример успешную деятельность кувейтских компаний.

Собеседники договорились активизировать торгово-экономические связи с акцентом на реализацию совместных инвестиционных проектов.

Отдельное внимание было уделено взаимодействию в рамках многосторонних структур, в том числе в формате Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива.

В завершение беседы президент Касым-Жомарт Токаев передал приглашение Эмиру Кувейта шейху Мишаалю аль-Ахмаду аль-Джаберу ас-Сабаху посетить Казахстан с визитом.

Токаев и Поль Кагаме. Фото: t.me/aqorda_resmi

В рамках Всемирного климатического саммита президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Руанды Полем Кагаме.

Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений в политической и торгово-экономической сферах, а также возможности сотрудничества в рамках международных организаций. Глава нашего государства отметил важность укрепления прочного и взаимовыгодного партнерства с Руандой.

Президент Поль Кагаме, в свою очередь, высоко оценил достижения нашей страны в политическом и социально-экономическом развитии и выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с Казахстаном.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Поля Кагаме посетить Казахстан с визитом.

Напомним, президент Казахстана прибыл в Баку вчера, а сегодня успел увидеться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, а также выступил на пленарной сессии.

На официальном сайте ООН говорится, что на 29-й Конференции ООН по климату, которая проходит в Баку, участники мероприятия будут стремиться согласовать новую ежегодную цель финансирования климатических изменений.

Отмечается, что цель призвана заменить прежнее обязательство, взятое в 2009 году, объемом 100 миллиардов долларов, срок исполнения которого истекает в конце года. По мнению многих, 100 миллиардов - намного меньше, чем требуется, чтобы справиться со стремительно растущей температурой воздуха и мирового океана.