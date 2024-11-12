Токаев встретился с генсеком ООН в Азербайджане

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл на Бакинский олимпийский стадион для участия во Всемирном климатическом саммите, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в Telegram-канале Акорды, главу государства встретили президент Азербайджана Ильхам Алиев и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Президент Казахстана выступит первым на пленарной сессии саммита СОР 29.

Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев и Антониу Гутерриш. Фото: t.me/aqorda_resmi

Напомним, в Баку президент Казахстана прилетел вчера, 11 ноября. Как сообщали в его пресс-службе, Токаев примет участие во Всемирном климатическом саммите СОР 29, который проходит под эгидой Конференции ООН по изменению климата.

Помимо этого, ожидается, что в рамках своего визита президент Казахстана проведет ряд встреч с главами государств, руководителями международных организаций и представителями бизнес-структур.

Добавим, на сайте ООН указано, что участники саммита будут стремиться согласовать новую ежегодную цель финансирования климатических изменений. Эта цель призвана заменить прежнее обязательство, взятое в 2009 году, объемом 100 миллиардов долларов, срок исполнения которого истекает в конце года.

В ООН отмечают, 100 миллиардов – намного меньше, чем требуется, чтобы справиться со стремительно растущей температурой воздуха и мирового океана.

"Платформа, которую предоставляет Конференция ООН по климату, – единственное место, где человечество может решить проблему климатического кризиса", – отмечают в организации.