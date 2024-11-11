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Токаев прибыл с рабочим визитом в Баку (фото)

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Баку для участия во Всемирном климатическом саммите СОР 29, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Саммит проходит под эгидой Конференции ООН по изменению климата.

В рамках визита Президент Казахстана проведет ряд встреч с главами государств, руководителями международных организаций и представителями бизнес-структур.

Напомним, что в августе этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил визит в Астану - он принял участие в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

До этого президент Азербайджана был в Астане в начале июля - тогда он участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Стоит отметить, что лидеры Казахстана и Азербайджана также провели встречу во время который обсудили ход реализации совместных проектов в сферах инвестиций, промышленности, энергетики, транспорта и логистики. В этом ключе особое внимание было уделено эффективной эксплуатации Транскаспийского международного транспортного маршрута.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2185961-tokaev-pribyl-s-rabochim-vizitom-v-baku/

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