Токаев прибыл с рабочим визитом в Баку (фото)

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Баку для участия во Всемирном климатическом саммите СОР 29, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Саммит проходит под эгидой Конференции ООН по изменению климата.

В рамках визита Президент Казахстана проведет ряд встреч с главами государств, руководителями международных организаций и представителями бизнес-структур.

Напомним, что в августе этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил визит в Астану - он принял участие в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

До этого президент Азербайджана был в Астане в начале июля - тогда он участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Стоит отметить, что лидеры Казахстана и Азербайджана также провели встречу во время который обсудили ход реализации совместных проектов в сферах инвестиций, промышленности, энергетики, транспорта и логистики. В этом ключе особое внимание было уделено эффективной эксплуатации Транскаспийского международного транспортного маршрута.