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Поставки урана, строительство АЭС: Токаев первым выступил на саммите в Баку (фото)

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на Всемирном климатическом саммите в Баку. Он затронул актуальные вопросы по климату, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства выступил на саммите мировых лидеров по действиям в области климата, который проходит в рамках 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, сообщается в Telegram-канале Акорды.

Первым после открытия пленарной сессии слово было предоставлено президенту Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев в начале своего выступления подтвердил приверженность Казахстана глобальной климатической повестке и подчеркнул важность международного сотрудничества в борьбе с изменением климата. Он напомнил участникам форума про амбициозную цель нашей страны по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

Касым-Жомарт Токаев
Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Токаев отметил, что для достижения поставленных задач жизненно важен доступ к предсказуемому финансированию и современным технологиям. Он заявил о том, что в рамках Новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию (NCQG) особое внимание следует уделить регионам, наиболее уязвимым к изменениям климата, в том числе развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

"Несмотря на то, что на долю Центральной Азии приходится всего 1% глобальных выбросов, этот регион сталкивается с многочисленными климатическими рисками. Чтобы повысить эффективность мер по реагированию на изменение климата, мы должны активно использовать передовые технологии, как искусственный интеллект, спутниковый мониторинг, а также другие цифровые инструменты, обеспечивающие раннее предупреждение и более эффективное управление водными и земельными ресурсами", – сказал президент.

Главы государств и участники саммита
Главы государств и участники саммита. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность перехода к устойчивому сельскому хозяйству

Как было отмечено в выступлении, Казахстан, располагающий 200 млн гектаров сельскохозяйственных угодий, является идеальной площадкой для внедрения "углеродного земледелия", то есть таких методов аграрного производства, которые позволяют сокращать выбросы и улучшать качество почвы. Он пригласил заинтересованные стороны изучить потенциал Казахстана в данной отрасли.

"Наша страна обеспечивает 43 % поставок урана в мире и играет значимую роль в развитии низкоуглеродной ядерной энергетики. В октябре этого года граждане Казахстана на общенациональном референдуме поддержали строительство атомной электростанции. Мы стремимся обеспечить безопасность и эффективность этого проекта через партнерство с мировыми технологическими лидерами в области энергетики", – отметил Токаев.

Участники саммита
Участники саммита. Фото: t.me/aqorda_resmi

️Касым-Жомарт Токаев остановился также на проблеме мировых водных ресурсов.

"Изменение климата уже оказывает серьезное воздействие на глобальный водный цикл. На стихийные бедствия, связанные с водой, приходится более 80 % всех природных катастроф. В нынешнем году Казахстан столкнулся с беспрецедентными наводнениями. Для оперативного реагирования в будущем и восстановления после подобных чрезвычайных происшествий мы внедряем комплексную систему управления рисками.

Чтобы актуализировать водную повестку, в декабре этого года Казахстан в партнерстве с Францией проведет One Water Summit. Участники этого форума обсудят проблемы глобального управления водными ресурсами. Сегодня Каспийское море находится под угрозой. Спасение самого большого озера в мире – это наша общая проблема, требующая долгосрочного международного сотрудничества. Мы поддерживаем инициативу президента Ильхама Алиева по созданию Группы экспертов из прикаспийских государств. Наряду с этим Казахстан предпринимает конкретные шаги по сохранению Аральского моря", – добавил он.

В заключение своего выступления Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за организацию саммита и успешное председательство Азербайджана на COP 29. Президент вновь подчеркнул, что Казахстан твердо привержен многосторонним усилиям, направленным на формирование справедливой, инклюзивной и прозрачной климатической повестки, а также подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству с международными партнерами.

На саммите также запланировано выступление лидеров более 80 государств, руководителей международных и региональных организаций.

Напомним, президент Казахстана прибыл в Баку вчера, а сегодня успел увидеться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

На официальном сайте ООН говорится, что на 29-й Конференции ООН по климату, которая проходит в Баку, участники мероприятия будут стремиться согласовать новую ежегодную цель финансирования климатических изменений.

Отмечается, что цель призвана заменить прежнее обязательство, взятое в 2009 году, объемом 100 миллиардов долларов, срок исполнения которого истекает в конце года. По мнению многих, 100 миллиардов - намного меньше, чем требуется, чтобы справиться со стремительно растущей температурой воздуха и мирового океана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2186394-tokaevu-pervym-dali-slovo-na-vsemirnom-klimaticheskom-sammite-v-baku/

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