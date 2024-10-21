Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаева пригласили посетить Прагу

Опубликовано:

Ян Липавский и Касым-Жомарт Токаев
Ян Липавский и Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана принял в Астане главу иностранного внешнеполитического ведомства - министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, президент Касым-Жомарт Токаев отметил многолетний и плодотворный характер сотрудничества между Казахстаном и Чехией, основанного на дружбе и взаимном уважении.

Глава государства выразил уверенность в том, что визит министра придаст дополнительный импульс укреплению многогранного сотрудничества между странами. По его словам, Казахстан привержен тесному сотрудничеству с Чехией, которую рассматривает как одного из важных партнеров в Европейском Союзе.

Президент обратил внимание на имеющийся потенциал для дальнейшего развития торговых и инвестиционных связей, выразив готовность нашей страны и далее предоставлять поддержку чешским инвесторам.

Ян Липавский поблагодарил главу государства за возможность встречи и передал ему приглашение президента Чехии Петра Павла посетить Прагу с официальным визитом.

Глава МИД Чехии подчеркнул, что растущие экономические контакты являются основой казахско-чешского сотрудничества. В числе приоритетных направлений совместной работы Ян Липавский назвал сферы промышленности, "зеленого" перехода, энергетики.

Касым-Жомарт Токаев и Ян Липавский также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

В завершение беседы глава государства передал наилучшие пожелания президенту Чехии Петру Павлу.

Напомним, ранее в Астану с официальным визитом прилетал президент Армении Ваагн Хачатурян. Состоялись переговоры, на которых Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность казахстанской стороны и далее предоставлять Алматинскую площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией по заключению мирного договора.

До этого Токаев посетил Туркменистан с официальным визитом. Глава государства провел переговоры с Гурбангулы Бердымухамедовым и выступил на международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2176884-tokaeva-priglasili-posetit-pragu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie