Токаева пригласили посетить Прагу

Президент Казахстана принял в Астане главу иностранного внешнеполитического ведомства - министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, президент Касым-Жомарт Токаев отметил многолетний и плодотворный характер сотрудничества между Казахстаном и Чехией, основанного на дружбе и взаимном уважении.

Глава государства выразил уверенность в том, что визит министра придаст дополнительный импульс укреплению многогранного сотрудничества между странами. По его словам, Казахстан привержен тесному сотрудничеству с Чехией, которую рассматривает как одного из важных партнеров в Европейском Союзе.

Президент обратил внимание на имеющийся потенциал для дальнейшего развития торговых и инвестиционных связей, выразив готовность нашей страны и далее предоставлять поддержку чешским инвесторам.

Ян Липавский поблагодарил главу государства за возможность встречи и передал ему приглашение президента Чехии Петра Павла посетить Прагу с официальным визитом.

Глава МИД Чехии подчеркнул, что растущие экономические контакты являются основой казахско-чешского сотрудничества. В числе приоритетных направлений совместной работы Ян Липавский назвал сферы промышленности, "зеленого" перехода, энергетики.

Касым-Жомарт Токаев и Ян Липавский также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

В завершение беседы глава государства передал наилучшие пожелания президенту Чехии Петру Павлу.

Напомним, ранее в Астану с официальным визитом прилетал президент Армении Ваагн Хачатурян. Состоялись переговоры, на которых Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность казахстанской стороны и далее предоставлять Алматинскую площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией по заключению мирного договора.

До этого Токаев посетил Туркменистан с официальным визитом. Глава государства провел переговоры с Гурбангулы Бердымухамедовым и выступил на международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития".