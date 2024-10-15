"Я впечатлен прогрессом": президент Армении о развитии Казахстана
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Сегодня в Астане президенты Казахстана и Армении провели переговоры - они обсудили ряд актуальных вопросов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Тепло поприветствовав президента Армении, глава государства отметил, что наша страна заинтересована в выводе казахско-армянского сотрудничества на качественно новый уровень.
"Уверен, что сегодняшние договоренности будут способствовать укреплению двусторонних отношений. Мы придаем важное значение нашим регулярным встречам на высшем уровне, которые служат прочной основой казахско-армянского партнерства. В Казахстане очень дорожат дружественными отношениями с Арменией. К армянскому народу на казахской земле питают теплые чувства. Для Казахстана Армения является надежным и проверенным временем близким партнером. Наши народы связывают крепкие узы дружбы, общая история и схожие культурно-гуманитарные ценности. С удовлетворением отмечаю динамичное и поступательное развитие двусторонних отношений по всем направлениям", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства сообщил, что в этом году отмечается 25-летие подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Казахстаном и Арменией, сформирована солидная институциональная база двусторонних отношений.
Наряду с торгово-экономическим взаимодействием активно развиваются культурно-гуманитарные связи между нашими народами. В прошлом году в Ереване состоялись Дни казахского театра в Армении. В следующем году планируется организовать Декаду культуры Казахстана в вашей стране. Сегодня мы с вами в торжественной обстановке откроем Дни культуры Армении в Казахстане", - сказал президент.
Ваагн Хачатурян поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и заявил о приверженности курсу на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном
"Я рад, что нахожусь здесь. Я впечатлен тем прогрессом, тем развитием, которое происходит в Казахстане. Я уверен, что наша дружба, наши отношения будут долголетними, потому что они имеют исторические корни. Казахстан для нас является надежным и дружественным партнером. И, конечно, хочу подчеркнуть наши успешно развивающиеся экономические отношения", - отметил президент Армении.
В ходе переговоров собеседники обсудили перспективы укрепления взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической, аграрной, финансовой, культурно-гуманитарной сферах, а также в области цифровизации. Рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.
Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность казахстанской стороны и далее предоставлять Алматинскую площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией по заключению мирного договора.
Напомним, сегодня в Астане состоялась торжественная церемония встречи президента Армении Ваагна Хачатуряна, прибывшего с официальным визитом в Казахстан.
Токаев и Хачатурян представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали гимны двух стран.
Ранее в пресс-службе президента сообщали, что президенты обсудят перспективы дальнейшего укрепления казахско-армянского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Еще ожидается обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.
Стоит отметить, что накануне глава государства провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном.
Также отметим, что Токаев и Пашинян виделись на заседании Совета глав государств СНГ в Москве на прошлой неделе. Мероприятие проходило в Большом Кремлевском дворце.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2174487-ya-vpechatlen-progressom-prezident-armenii-o-razvitii-kazahstana/
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