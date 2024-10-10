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Токаев провел переговоры с Гурбангулы Бердымухамедовым

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов
Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: Акорда

Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан начался со встречи с председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент выразил благодарность председателю Халк Маслахаты за гостеприимство и отметил его личный вклад в развитие сотрудничества Казахстана и Туркменистана.

️Глава государства подчеркнул, что казахско-туркменские отношения динамично развиваются в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки. По его словам, официальный визит в Туркменистан призван вывести межгосударственные связи на качественно новый уровень.

"Мы с большой ответственностью подходим к вопросу развития сотрудничества с вашей страной. Мы являемся стратегическими партнерами. Вы сегодня сказали о работе Совместной межправительственной комиссии. Я тоже наблюдал за работой, инструктировал правительство, в каком направлении нужно двигаться, какие решения надо принимать, поскольку действительно дружеские отношения с Туркменистаном являются для нас приоритетом", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Гурбангулы Бердымухамедов приветствовал президента Казахстана и выразил уверенность в том, что договоренности, которые будут достигнуты в рамках его официального визита в Туркменистан, поспособствуют углублению многогранного взаимодействия между двумя странами

️В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Туркменистан. В аэропорту Ашхабада его встретил экс-глава страны Гурбангулы Бердымухамедов.

В ходе визита ожидаются переговоры Касым-Жомарта Токаева и президента Сердара Бердымухамедова. Глава государства также откроет памятник Абаю в Ашхабаде и примет участие в Международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития".

Стоит отметить, что в аэропорту Ашхабада состоялась торжественная церемония встречи Токаева - Акорда делилась кадрами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2172507-yavlyayutsya-dlya-nas-prioritetom-tokaev-vyskazalsya-ob-otnosheniyah-s-turkmenistanom/

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