Токаев прилетел в Туркменистан (фото)
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Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Туркменистан. В аэропорту Ашхабада его встретил экс-глава страны Гурбангулы Бердымухамедов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В ходе визита состоятся переговоры Касым-Жомарта Токаева и президента Сердара Бердымухамедова. Глава государства также откроет памятник Абаю в Ашхабаде и примет участие в Международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития", сообщается в Telegram-канале Акорды.
В аэропорту Ашхабада состоялась торжественная церемония встречи Токаева. После рапорта начальника почетного караула прозвучали гимны двух стран.
Напомним, в августе президент Туркменистана приезжал в Астану для участия в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Во время встречи с Токаевым Бердымухамедов пригласил его в Ашхабад.
Визит главы Туркменистана в столицу повторился в сентябре - в Астане была запланирована вторая встреча глав государств Центральной Азии и федерального канцлера Германии.
27 сентября в Туркменистане отмечали День независимости. С государственным праздником Сердара Бердымухамедова поздравил президент Казахстана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2172451-tokaev-priletel-v-turkmenistan/
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