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Токаев прилетел в Туркменистан (фото)

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Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Ашхабада
Токаев в аэропорту Ашхабада. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Туркменистан. В аэропорту Ашхабада его встретил экс-глава страны Гурбангулы Бердымухамедов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе визита состоятся переговоры Касым-Жомарта Токаева и президента Сердара Бердымухамедова. Глава государства также откроет памятник Абаю в Ашхабаде и примет участие в Международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития", сообщается в Telegram-канале Акорды.

Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов
Токаев и Бердымухамедов-старший. Фото: t.me/aqorda_resmi

Токаев в аэропорту Ашхабада
Президент в Ашхабаде. Фото: t.me/aqorda_resmi

В аэропорту Ашхабада состоялась торжественная церемония встречи Токаева. После рапорта начальника почетного караула прозвучали гимны двух стран.

Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов
Церемония. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов
Встреча в аэропорту. Фото: t.me/aqorda_resmi

Напомним, в августе президент Туркменистана приезжал в Астану для участия в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Во время встречи с Токаевым Бердымухамедов пригласил его в Ашхабад.

Визит главы Туркменистана в столицу повторился в сентябре - в Астане была запланирована вторая встреча глав государств Центральной Азии и федерального канцлера Германии.

27 сентября в Туркменистане отмечали День независимости. С государственным праздником Сердара Бердымухамедова поздравил президент Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2172451-tokaev-priletel-v-turkmenistan/

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