Токаев прилетел в Туркменистан (фото)

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Туркменистан. В аэропорту Ашхабада его встретил экс-глава страны Гурбангулы Бердымухамедов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе визита состоятся переговоры Касым-Жомарта Токаева и президента Сердара Бердымухамедова. Глава государства также откроет памятник Абаю в Ашхабаде и примет участие в Международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития", сообщается в Telegram-канале Акорды.

Токаев и Бердымухамедов-старший. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент в Ашхабаде. Фото: t.me/aqorda_resmi

В аэропорту Ашхабада состоялась торжественная церемония встречи Токаева. После рапорта начальника почетного караула прозвучали гимны двух стран.

Церемония. Фото: t.me/aqorda_resmi

Встреча в аэропорту. Фото: t.me/aqorda_resmi

Напомним, в августе президент Туркменистана приезжал в Астану для участия в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Во время встречи с Токаевым Бердымухамедов пригласил его в Ашхабад.

Визит главы Туркменистана в столицу повторился в сентябре - в Астане была запланирована вторая встреча глав государств Центральной Азии и федерального канцлера Германии.

27 сентября в Туркменистане отмечали День независимости. С государственным праздником Сердара Бердымухамедова поздравил президент Казахстана.