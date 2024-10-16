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Новости русской службы Би-би-си

Польша готовится перестать принимать беженцев, ставших "инструментом гибридной войны" с Россией

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Флаг Польши
Флаг Польши. Фото: pixabay.com

Правительство Польши во вторник одобрило новую, «комплексную и ответственную» миграционную стратегию страны — где, в частности, предусматривается возможность временно отказывать прибывшим в Польшу мигрантам в праве на получение убежища.

В тексте 30-страничного документа,с которым уже успели ознакомиться польские СМИ, говорится, что в последние годы Польша стала весьма привлекательной страной для мигрантов.

«С 2020 года количество разрешений на работу и польских студенческих виз, выдаваемых гражданам стран Африки, Азии и Ближнего Востока, значительно возросло», — утверждают авторы стратегии.

В документе подробно изложено, при каких условиях нелегалы теперь смогут получать право устраиваться в Польше на работу, и прописана необходимость обязательной интеграции приезжих в польское общество — в том числе и тех, что получили убежище по гуманитарным соображениям.

В частности, усложнится процесс получения польского гражданства, для чего теперь будет необходимо сдать «гражданский тест» и доказать знание польского языка. Будут также пересмотрены условия предоставления статуса репатрианта и выдачи «карты поляка».

В документе подчеркивается, что для некоторых стран — в первую очередь Украины — условия трудоустройства иностранцев пока останутся прежними. Однако не исключено, что с 2025 года пересмотрят и их.

Впрочем, глава канцелярии премьера Ян Грабец уже заверил журналистов, что для беженцев из Украины, приехавших в Польшу после начала полномасштабного российского вторжения, правила меняться не будут.

По его словам, новые ограничения направлены на выходцев из Сомали, Афганистана, Сирии, Судана и других африканских и азиатских стран.

Растущий поток таких беженцев идет в Польшу через Россию и Беларусь, власти которых используют их в качестве «инструмента гибридной войны», о чем неоднократно говорил и сам премьер-министр Дональд Туск.

«Мы хорошо знаем, как [системой предоставления убежища] пользуются [Александр] Лукашенко, [Владимир] Путин, контрабандисты и торговцы людьми. Таким образом право на убежище используется в точности вопреки сути права на убежище», — заявил Туск накануне принятие стратегии.

Принятие миграционной стратегии польский премьер назвал «сложным, но необходимым и ожидаемым» решением.

Для «более эффективного противодействия перемещению людей через территорию Польши» предполагается укрепить пограничную инфраструктуру страны и дать польским пограничникам и полицейским больше полномочий.

Предусматривается, что комплексно координировать миграционную политику страны будет новый, специально созданный для этого орган власти.

По разным оценкам, в настоящее время в Польше проживает 2,3-2,5 млн иностранцев.

Что говорят в Брюсселе?

Против принятых изменений активно выступают правозащитники. В Еврокомиссии Польшу предупредили, что подобное отношение к мигрантам, просящим в Польше убежища, будет нарушением обязательств Варшавы в области прав человека.

В ответ Туск заявил, что безопасность польской границы не может быть предметом переговоров в принципе.

«Мы не будем уважать и реализовывать никакие идеи ЕС, если будем уверены, что они наносят ущерб нашей безопасности», — заявил Туск накануне принятия стратегии, имея в виду миграционный пакт ЕС, который должен вступить в силу в 2026 году.

Еврокомиссия ведет подготовку масштабной реформы миграционного законодательства, которая должна упростить европейским властям правила высылки на родину людей, не имеющих права находиться в ЕС.

В разосланном в понедельник европейским лидерам письме главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен говорится, что в новом общеевропейском миграционном соглашении должны быть четко прописаны «обязательства по сотрудничеству в отношении высылаемых лиц» между всеми 27 странами объединенной Европы.

Как утверждается в письме, такое взаимодействие должно «эффективно упорядочить процесс» отправки нелегалов на родину.

Проще говоря — страны ЕС должны гарантировать друг другу, что мигранты, которых решено выслать, не смогут избежать депортации, воспользовавшись отсутствием пограничного контроля между странами Шенгенской зоны и просто переместившись в соседнее государство.

Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2175207-polsha-gotovitsya-perestat-prinimat-bezhencev-stavshih-instrumentom-gibridnoy-voyny-s-rossiey/

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