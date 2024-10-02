"Цифры выглядят абсолютно шокирующими". Как война повлияла на российский бюджет-2025 и что об этом говорят эксперты

Проект федерального бюджета на 2025 год, который правительство накануне внесло в Госдуму, ставит новый постсоветский рекорд по объему военных расходов. На четвертом году войны с Украиной Россия планирует потратить на оборону и безопасность 40% расходов бюджета, что гораздо больше, чем на образование, здравоохранение и «социалку», вместе взятые. Экономические обозреватели назвали новые цифры «шокирующими», констатируя, что «страна окончательно перешла на военные рельсы».

В понедельник правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на ближайшие три года, 2025-2027 гг. Анонсируя ключевые параметры бюджета, премьер Михаил Мишустин объявил о нескольких ключевых показателях: росте доходов на 12%, снижении дефицита бюджета до 0,5%, сбалансированности расходов и доходов и планах индексировать пенсии, в том числе работающим пенсионерам.

Однако о главной новости — новом рекорде военных расходов, которые составят 6,3% всех расходов — правительство не сообщило. Министр финансов Антон Силуанов ограничился тем, что указал «финансовое обеспечение затрат на оборону и безопасность страны» среди приоритетов бюджета и пояснил, что все они «обеспечены ресурсами».

Но отдельные параметры проекта бюджета на 2025 год, в том числе и рост военных расходов, стали известны еще на прошлой неделе, когда о них узнало агентство Bloomberg. По его данным, военные расходы на 2025 год в бюджете запланированы в размере 13,2 трлн рублей (6,2% ВВП), что на четверть больше, чем в 2024 году (10,4 трлн рублей), а дальше сокращаться до 5,1% ВВП в 2027 году. При этом расходы на, например, здравоохранение оставались на прежнем уровне, 1,9 трлн рублей, что с учетом инфляции означает реальное сокращение.

Опубликованные официальные данные по планируемым военным расходам оказались даже выше тех, что приводил Bloomberg — 13,5 трлн рублей, или 6,3% ВВП.

С поправкой на масштаб повторилась ситуация прошлого года, когда был поставлен предыдущий рекорд роста военных расходов и перейден символический рубеж: оборонные траты федерального бюджета впервые превысили социальные (7,5 трлн рублей).

Тогда задачи бюджета на 2024 год Силуанов описал фразой «Все для фронта, все для победы». Предполагалось, что рекордный рост расходов на оборону — до 10,8 трлн рублей с 6,4 трлн в 2023 — будет разовым, а дальше они, согласно плану бюджета на следующие два года, снизятся — до 8,5 трлн в 2025 году и 7,4 трлн в 2026.

Издание The Bell (в реестре «иноагентов») уже тогда прогнозировало, что расходы на оборону вряд ли уменьшатся в ближайшие годы, и дело не только в том, что правительство не может знать, когда и чем закончится конфликт с Украиной: «Война на структурном уровне стала частью экономики страны… военные и социальные бюджетные расходы стали основным двигателем роста экономики и доходов населения».

Новый трехлетний бюджет подтверждает, что это была не разовая аномалия, отмечает обозреватель The Bell Александра Прокопенко: «Увеличение военных расходов почти на четверть вопреки прежним планам правительства… это констатация факта, что страна перешла на военные рельсы, и даже если война с Украиной закончится в ближайшее время, финансирование армии и раздувшегося ВПК останется приоритетом».

А планы снизить расходы на оборону в 2026–2027 годах стоит воспринимать как попытку правительства «жить по средствам», которая может, как это случилось с бюджетом 2024 года, «разбиться о желание Путина наращивать расходы на войну с Украиной», предупреждает Прокопенко.

Добавка для президента

Еще одна статья расходов, которая в новом проекте бюджета заметно вырастет — содержание российского президента и его администрации, обратил внимание телеграм-канал Faridaily, который ведут журналисты Фарида Рустамова и Максим Товкайло.

По их подсчетам, в 2025 году на обеспечение работы главы государства, его помощников и администрации из госбюджета планируется потратить 30,9 млрд рублей, что на 25,6% больше, чем в 2024 году. Это сопоставимо с темпом роста расходов на оборону, отмечают авторы канала, и это единственные две статьи бюджета, получившие такую существенную прибавку.

Дополнительные средства пойдут, в частности, на повышение зарплат сотрудникам администрации и самого президента (фонд оплаты труда АП вырастет с 18 млрд рублей до 21 млрд). Кроме того, больше бюджетных денег будет потрачено на закупку товаров и услуг для Кремля.

«Сложные темы» и «сбережение народа»

«Цифры выглядят абсолютно шокирующими!» — отмечает телеграм-канал о макроэкономике MMI в экспресс-анализе опубликованных данных бюджета. Среди ключевых моментов, которые в сумме дают «мощнейший инфляционный сигнал», — увеличение дефицита бюджета, продолжение милитаризации экономики и двукратный, по сравнению с планом, рост тарифов на коммунальные услуги для населения (11,9%).

«Мы имеем дело с новым инфляционным шоком со стороны бюджетной политики… по-видимому, это обстоятельство будет определяющим на октябрьском заседании ЦБ по ставке», — делает вывод обозреватель канала.

О том же заявил основатель телеграм-канала MMI, а теперь глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов. По его словам, внесенный бюджет содержит «ряд неожиданных моментов, которые могут потребовать корректировки».

Выводы, которые в Банке России сделают по итогам анализа бюджета, «будут учтены в прогнозе по итогам октябрьского заседания совета директоров», сообщил Тремасов и предупредил, что ключевая ставка, повышенная 13 сентября до 19%, в случае «непредвиденных обстоятельств» может вырасти еще больше.

Как утверждает The Bell, пресс-служба правительства перед публикацией проекта бюджета разослала в федеральные издания подборку рекомендаций по его освещению и набор тезисов, в которых, как пишет издание, много внимания уделено расходам бюджета на социальную сферу, здравоохранение, образование и т.п., в то время как расходам на оборону — «только один абзац без единой цифры».

Правительство, по информации The Bell, также советовало российским СМИ обращать внимание на положительные моменты «сложных тем», к которым оно отнесло все, что касается повышения налогов, акцизов и т. п. Например, сообщая о повышения акцизов на продукты, содержащие сахар, рекомендовано акцентировать возможности «сбережения здоровья граждан».

Объяснение про «сбережение здоровья», используя слова «как пояснили в правительстве», в частности, процитировала в посвященной проекту бюджета статье газета «Коммерсант». Автор привел данные по оборонным расходам, как в процентах, так и в абсолютных цифрах, сравнив их с текущими показателями, но оставил их без каких-либо комментариев.

В статье РБК детально перечислены траты на образование, здравоохранение, соцполитику, но нет цифр при упоминании оборонных расходов. Вместо них в статье пространная цитата о том, что «в проекте бюджета предусматриваются значительные средства на укрепление обороноспособности страны для обеспечения задач СВО». Повышение налогов и акцизов в тексте не упоминается.