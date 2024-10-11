Токаев прибыл в торговую палату Туркменистана для участия в международном форуме

Продолжается официальный визит президента Казахстана в Туркменистан. Касым-Жомарт Токаев прибыл для участия в форуме, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, глава государства прибыл в здание Торгово-промышленной палаты Туркменистана для участия в Международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития".

Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов. Фото: Акорда

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев 10 октября прибыл с официальным визитом в Туркменистан. В аэропорту Ашхабада его встретил экс-глава страны Гурбангулы Бердымухамедов, состоялась торжественная церемония встречи.

После Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Гурбангулы Бердымухамедовым. Глава государства подчеркнул, что казахско-туркменские отношения динамично развиваются в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки. По его словам, официальный визит в Туркменистан призван вывести межгосударственные связи на качественно новый уровень.

Также Токаев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника Абаю Кунанбайулы в Ашхабаде.

После чего глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провели переговоры в узком формате. Стороны заявили о готовности продолжить совместную работу по дальнейшему укреплению дружеских отношений между Казахстаном и Туркменистаном.

Далее состоялись переговоры в расширенном формате. Касым-Жомарт Токаев назвал свой визит важным шагом к достижению общей цели – вывести многогранные межгосударственные связи на качественно новый уровень. Итогом переговоров стало подписание президентами Казахстана и Узбекистана ряда документов.