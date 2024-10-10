Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Мы уважаем нейтральный статус Туркменистана": Токаев провел переговоры с Бердымухамедовым

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов
Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провели переговоры в узком формате, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Переговорам предшествовала церемония встречи президента Казахстана в дворцовом комплексе "Огузхан". Главы государств представили друг другу членов официальных делегаций, сообщает Акорда в Telegram-канале.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что придает исключительно важное значение регулярным встречам на высшем уровне, которые служат прочной основой для расширения многогранного сотрудничества.

"Туркменистан для нас - очень близкая страна, естественный стратегический партнер. Я хотел бы сказать, что Казахстан был и остается надежным союзником Туркменистана по всем вопросам, которые были упомянуты Вами, будь это энергетика, транспорт, логистика, культурно-гуманитарное взаимодействие.

Мы с большим уважением относимся к нейтральному статусу Туркменистана на международной арене. Считаем, что Туркменистан вносит очень большой вклад в обеспечение региональной и международной безопасности. Мы готовы тесно взаимодействовать друг с другом, прежде всего, в рамках ООН и других международных организаций", - сказал он.

Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил приверженность Туркменистана развитию стратегического партнерства с братским Казахстаном.

"Мы очень благодарны Казахстану за твердую поддержку нейтрального внешнеполитического курса Туркменистана, а также его международных инициатив, выдвинутых в рамках ООН и других международных структур. В свою очередь Туркменистан поддерживает внешнюю политику Республики Казахстан.

Мы также придаем особое значение развитию торгово-экономических связей между нашими странами. Нацелены продолжить нашу совместную деятельность в таких важных направлениях, как энергетика, транспорт, торговля, сельское хозяйство, высокие технологии. Культурно-гуманитарные связи тоже имеют большое значение в отношениях между нашими странами, - сказал Сердар Бердымухамедов.

В завершение встречи стороны заявили о готовности продолжить совместную работу по дальнейшему укреплению дружеских отношений между Казахстаном и Туркменистаном.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев сегодня прибыл с официальным визитом в Туркменистан. В аэропорту Ашхабада его встретил экс-глава страны Гурбангулы Бердымухамедов.

В ходе визита ожидаются переговоры Касым-Жомарта Токаева и президента Сердара Бердымухамедова. Глава государства также откроет памятник Абаю в Ашхабаде и примет участие в Международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития".

Стоит отметить, что в аэропорту Ашхабада состоялась торжественная церемония встречи Токаева - Акорда делилась кадрами.

После Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Гурбангулы Бердымухамедовым. Глава государства подчеркнул, что казахско-туркменские отношения динамично развиваются в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки. По его словам, официальный визит в Туркменистан призван вывести межгосударственные связи на качественно новый уровень.

Также Токаев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника Абаю Кунанбайулы в Ашхабаде.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2170935-tokaev-i-serdar-berdymuhamedov-proveli-peregovory-v-uzkom-formate/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie