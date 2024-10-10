"Мы уважаем нейтральный статус Туркменистана": Токаев провел переговоры с Бердымухамедовым

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провели переговоры в узком формате, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Переговорам предшествовала церемония встречи президента Казахстана в дворцовом комплексе "Огузхан". Главы государств представили друг другу членов официальных делегаций, сообщает Акорда в Telegram-канале.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что придает исключительно важное значение регулярным встречам на высшем уровне, которые служат прочной основой для расширения многогранного сотрудничества.

"Туркменистан для нас - очень близкая страна, естественный стратегический партнер. Я хотел бы сказать, что Казахстан был и остается надежным союзником Туркменистана по всем вопросам, которые были упомянуты Вами, будь это энергетика, транспорт, логистика, культурно-гуманитарное взаимодействие.

Мы с большим уважением относимся к нейтральному статусу Туркменистана на международной арене. Считаем, что Туркменистан вносит очень большой вклад в обеспечение региональной и международной безопасности. Мы готовы тесно взаимодействовать друг с другом, прежде всего, в рамках ООН и других международных организаций", - сказал он.

Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил приверженность Туркменистана развитию стратегического партнерства с братским Казахстаном.

"Мы очень благодарны Казахстану за твердую поддержку нейтрального внешнеполитического курса Туркменистана, а также его международных инициатив, выдвинутых в рамках ООН и других международных структур. В свою очередь Туркменистан поддерживает внешнюю политику Республики Казахстан.

Мы также придаем особое значение развитию торгово-экономических связей между нашими странами. Нацелены продолжить нашу совместную деятельность в таких важных направлениях, как энергетика, транспорт, торговля, сельское хозяйство, высокие технологии. Культурно-гуманитарные связи тоже имеют большое значение в отношениях между нашими странами, - сказал Сердар Бердымухамедов.

В завершение встречи стороны заявили о готовности продолжить совместную работу по дальнейшему укреплению дружеских отношений между Казахстаном и Туркменистаном.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев сегодня прибыл с официальным визитом в Туркменистан. В аэропорту Ашхабада его встретил экс-глава страны Гурбангулы Бердымухамедов.

В ходе визита ожидаются переговоры Касым-Жомарта Токаева и президента Сердара Бердымухамедова. Глава государства также откроет памятник Абаю в Ашхабаде и примет участие в Международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития".

Стоит отметить, что в аэропорту Ашхабада состоялась торжественная церемония встречи Токаева - Акорда делилась кадрами.

После Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Гурбангулы Бердымухамедовым. Глава государства подчеркнул, что казахско-туркменские отношения динамично развиваются в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки. По его словам, официальный визит в Туркменистан призван вывести межгосударственные связи на качественно новый уровень.

Также Токаев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника Абаю Кунанбайулы в Ашхабаде.