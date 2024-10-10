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Токаев и Бердымухамедов открыли памятник Абаю в Ашхабаде (фото)

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Токаев и Бердымухамедов открыли памятник Абаю в Ашхабаде
Открытие памятника Абаю в Ашхабаде. Фото: Акорда

Президент Казахстана и председатель Халк Маслахаты Туркменистана приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника Абаю Кунанбайулы в Ашхабаде, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Прежде всего, Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Гурбангулы Бердымухамедову и туркменскому народу за награждение его юбилейной медалью "К 300-летию Махтумкули Фраги". По его словам, это служит знаком взаимопонимания и дружбы между двумя народами.

В своем выступлении глава нашего государства назвал открытие памятника ярким проявлением особого уважения туркменских братьев к казахскому народу.

"Абай - выдающаяся личность мирового масштаба. Его произведения стали бесценным наследием всего человечества. Во многих городах планеты в честь Абая установлены памятники. Великий писатель посвятил всю свою жизнь просвещению народа. "Стремись знать как можно больше", - писал Абай, побуждая людей идти по пути просвещения и образования. В своих бесценных произведениях он воспевал вечные ценности, писал о значимости патриотизма, трудолюбия и любви к знаниям, призывал к гуманизму, доброте и благоразумию. Открытие памятника Абаю в Ашхабаде - исключительно важная инициатива, направленная на дальнейшее укрепление братских отношений между нашими странами", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

️Президент напомнил, что в этом году в Астане был установлен памятник великому туркменскому мыслителю Махтумкули Фраги, к которому в нашей стране относятся с особой теплотой, а его творчество является общим для всех тюркских народов.

"Произведения Абая и Махтумкули - это ценное достояние всего тюркского мира. Наш общий долг - сохранить его и передать последующим поколениям. Примеров преемственности в поэзии двух великих поэтов очень много. Наши народы связывают единые корни, общая история, схожие язык и культура. На этой незыблемой основе мы построили прочные и гармоничные отношения, которые сейчас поступательно развиваются в духе стратегического партнерства. Подтверждением этому служит мой сегодняшний официальный визит в Туркменистан. Уверен, памятник великому Абаю станет символом казахско-туркменской дружбы", - заявил глава государства.

Председатель Халк Маслахаты отметил важность сохранения наследия выдающихся личностей, мыслителей и поэтов, оставивших яркий след в истории и культуре братских народов, для будущих поколений

"Сегодня мы в красивейшем парке нашей столицы Ашхабада торжественно открываем памятник выдающему поэту и мыслителю казахского народа Абаю Кунанбайулы. Поздравляю всех с этим знаменательным событием! Наши народы внесли большой вклад во всемирную сокровищницу культурных и духовных ценностей. Поэтому важнейшими задачами являются глубокое изучение этого бесценного наследия, его активная популяризация и развитие международного сотрудничества в данной сфере", - сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

️В мероприятии приняли участие представители творческой интеллигенции Туркменистана и члены официальной делегации Казахстана.

️Церемония сопровождалась выступлением танцевальной группы "Калкыныш", которая представила композицию "Туркменско-казахская дружба".

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Туркменистан. В аэропорту Ашхабада его встретил экс-глава страны Гурбангулы Бердымухамедов.

В ходе визита ожидаются переговоры Касым-Жомарта Токаева и президента Сердара Бердымухамедова. Глава государства также откроет памятник Абаю в Ашхабаде и примет участие в Международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития".

Стоит отметить, что в аэропорту Ашхабада состоялась торжественная церемония встречи Токаева - Акорда делилась кадрами.

После Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Гурбангулы Бердымухамедовым. Глава государства подчеркнул, что казахско-туркменские отношения динамично развиваются в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки. По его словам, официальный визит в Туркменистан призван вывести межгосударственные связи на качественно новый уровень.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2172537-tokaev-i-berdymuhamedov-otkryli-pamyatnik-abayu-v-ashhabade-foto/

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