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"Шаг к достижению общей цели": Токаев провел переговоры с президентом Туркменистана в расширенном формате

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Состоялись переговоры президентов Касым-Жомарта Токаева и Сердар Бердымухамедова в расширенном формате, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Касым-Жомарт Токаев назвал свой визит важным шагом к достижению общей цели – вывести многогранные межгосударственные связи на качественно новый уровень.

"Опираясь на многовековую дружбу, добрососедство, единые культурные и исторические ценности, Казахстан и Туркменистан как два братских государства построили прочные и гармоничные отношения, которые неизменно развиваются в русле стратегического партнерства", – сказал он.

По словам президента Казахстана, существенный прогресс в последние годы достигнут в развитии торгово-экономического сотрудничества. В этом контексте глава государства заявил о готовности Казахстана расширить экспорт в Туркменистан на общую сумму порядка 120 млн долларов по 80 товарным позициям.

Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов
Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев отметил важность поддержки контактов деловых кругов двух стран.

"Как мне доложили, высокий инвестиционный потенциал демонстрирует именно малый и средний бизнес. В прошлом году успешно прошел бизнес-тур казахстанских компаний в Туркменистан. В этом ключе важно стимулировать развитие предпринимательской активности на площадке казахско-туркменского Делового совета.

Основным локомотивом должны выступить деловые круги. Считаю важным сконцентрировать усилия представителей крупных коммерческих и национальных компаний двух стран на запуске реальных проектов в промышленности, строительстве, логистике, связи и других отраслях экономики.

Уверен, что подписание сегодня Межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций придаст этому процессу дополнительный импульс", – полагает президент.

Глава государства с удовлетворением отметил поступательное развитие культурно-гуманитарных связей, а также хорошие перспективы сотрудничества в сфере высшего образования.

Пользуясь случаем, президент поздравил братский туркменский народ с 300-летием выдающегося поэта Махтумкули Фраги.

Сердар Бердымухамедов подчеркнул значимость визита Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан с точки зрения упрочения двусторонних отношений.

Сердар Бердымухамедов
Сердар Бердымухамедов. Фото: Акорда

"Официальный визит президента Казахстана служит целям дальнейшего укрепления отношений добрососедства и тесного сотрудничества между нашими странами, расширения сфер партнерского взаимодействия, выхода на новые перспективные направления.

История отношений народов Туркменистана и Казахстана насчитывает многие столетия. За это время сформировались поистине братские связи. Два государства и народа объединяют не только география, но и осознание неразрывности исторических судеб, понимание необходимости друг друга. Мы исповедуем общие ценности, бережно храним и почитаем унаследованные от предков традиции", – отметил Сердар Бердымухамедов.

В ходе встречи особое внимание было уделено реализации совместных инициатив в газовой сфере, планомерному увеличению объемов взаимной торговли и грузоперевозок по территории двух стран, а также активизации межрегионального взаимодействия.

Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов
Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов. Фото: Акорда

По итогам переговоров президент Касым-Жомарт Токаев и президент Сердар Бердымухамедов приняли Декларацию об укреплении дружбы и углублении многопланового стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Туркменистаном

Также членами делегаций были подписаны следующие документы на межправительственном, межведомственном, а также межрегиональном уровнях:

1. Комплексная программа укрепления дружбы и углубления многопланового стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Туркменистаном на 2025 - 2027 годы;

2. Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана;

3. Соглашение о стратегическом сотрудничестве в области транспорта, логистики и транзита между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана;

4. Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов от 27 февраля 1997 года;

5. Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана;

6. Соглашение о сотрудничестве в области карантина растений между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Туркменистана;

7. Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Туркменистана;

8. Соглашение о сотрудничестве в области архивного дела между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Главным архивным управлением при Кабинете министров Туркменистана;

9. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Министерством финансов и экономики Туркменистана;

10. Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Казахстан и Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана;

11. Меморандум о взаимопонимании между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Государственным комитетом Туркменистана по физической культуре и спорту о сотрудничестве в области спорта;

12. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и космической промышленности Республики Казахстан и Агентством "Туркменарагатнашык" Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана о дальнейшем развитии сотрудничества в области цифрового развития и информационных технологий;

13. Меморандум о взаимопонимании между Комитетом гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан и Агентством "Туркменховаёллары" Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана;

14. План сотрудничества между акиматом Мангистауской области Республики Казахстан и Хякимликом Балканского велаята Туркменистана о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2025 год;

15. Меморандум о взаимопонимании между РГП на ПХВ "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан" Управления делами президента Республики Казахстан и Государственным информационным агентством Туркменистана "TDH";

16. Соглашение о стратегическом сотрудничестве по развитию газовой отрасли между АО «НК "QazaqGaz" и государственным концерном "Туркменгаз";

17. Соглашение о сотрудничестве по развитию нефтесервисных услуг в туркменском секторе Каспийского моря между АО "НК "КазМунайГаз" и государственным концерном "Туркменнебит";

18. Соглашение по доставке международных почтовых отправлений между АО "Казпочта" и компанией почтовой связи "Туркменпочта";

19. Меморандум о сотрудничестве в области морского транспорта между АО "НК "Актауский морской торговый порт" и АОЗТ "Морской торговый флот";

20. Меморандум о взаимопонимании между Академией государственного управления при президенте Республики Казахстан и Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана.

Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов
Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов. Фото: Акорда

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев сегодня прибыл с официальным визитом в Туркменистан. В аэропорту Ашхабада его встретил экс-глава страны Гурбангулы Бердымухамедов.

В ходе визита ожидаются переговоры Касым-Жомарта Токаева и президента Сердара Бердымухамедова. Глава государства также откроет памятник Абаю в Ашхабаде и примет участие в Международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития".

Стоит отметить, что в аэропорту Ашхабада состоялась торжественная церемония встречи Токаева - Акорда делилась кадрами.

После Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Гурбангулы Бердымухамедовым. Глава государства подчеркнул, что казахско-туркменские отношения динамично развиваются в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки. По его словам, официальный визит в Туркменистан призван вывести межгосударственные связи на качественно новый уровень.

Также Токаев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника Абаю Кунанбайулы в Ашхабаде.

После чего глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провели переговоры в узком формате. Стороны заявили о готовности продолжить совместную работу по дальнейшему укреплению дружеских отношений между Казахстаном и Туркменистаном.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2172700-shag-k-dostizheniyu-obshchey-celi-tokaev-provel-peregovory-s-prezidentom-turkmenistana-v-rasshirennom-formate/

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