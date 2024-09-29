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Казахстан на дебатах Генассамблеи ООН поднял вопросы ядерной безопасности и отмены смертной казни

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Выступление Мурата Нуртлеу на дебатах Генассамблеи ООН
Выступление Мурата Нуртлеу на дебатах Генассамблеи ООН. Фото: пресс-служба МИД РК

Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу выступил на общих дебатах 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт МИД.

По данным пресс-службы МИД, Мурат Нуртлеу подчеркнул, что заседание прошло в критический момент, когда глобальная система безопасности находится на грани коллапса.

"Десятки стран охвачены конфликтами и нестабильностью, что уносит тысячи жизней, а целые континенты страдают от климатического кризиса", - отметил он.

Сообщается, что глава МИД РК призвал к активному участию средних держав в решении глобальных проблем. Особое внимание дипломат уделил вопросам ядерной безопасности.

"Эскалация риторики ядерных угроз требует строгого соблюдения Договора о нераспространении ядерного оружия и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний всеми ядерными державами", - подчеркнул министр.

Нуртлеу призвал развитые страны и международные финансовые институты оказать содействие в предоставлении зеленых технологий и льготного финансирования странам с низким и средним уровнем дохода в соответствии с положениями Парижского соглашения. Казахстан, по словам министра, намерен внести свой вклад, планируя проведение Регионального климатического саммита в 2026 году.

Также Нуртлеу подчеркнул, что в Казахстан отменена смертная казнь, усилена ответственность за насилие в отношении детей и женщин, проводится политика нулевой нетерпимости к пыткам и укреплены национальные превентивные механизмы. Он информировал об инициативе Казахстана совместно с другими странами Центральной Азии и Монголии стать первым регионом, свободным от смертной казни.

Сообщается, что министр призвал страны-члены ООН поддержать инициативу РК о создании в Алматы регионального центра ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана.

"Несмотря на прогресс, мы остаемся далеки от полной реализации Венской программы действий. Ограниченные возможности по развитию торговли и транспортных коридоров усиливают нашу уязвимость, увеличивая долговую нагрузку и сокращая объем инвестиций", - отметил министр.

Отдельно Нуртлеу отметил важность цифровой трансформации.

"Цифровая повестка до 2030 года требует равного доступа к технологиям. Развитие ИИ ставит перед нами новые вызовы, включая киберугрозы и угрозы безопасности данных", - сказал он.

Министр предложил усилить роль ООН в этих процессах, отметив, что создание офиса ООН по вопросам искусственного интеллекта для разработки этических стандартов является своевременным решением.

Напомним, в июле текущего года президент Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение с ООН. Сообщалось, что соглашение повысит экспортный потенциал страны и позволит на международном уровне продемонстрировать казахстанские решения в области IT-технологий.

В сентябре прошло года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите ООН по Целям в области устойчивого развития. Тогда лидер Казахстана высказал ряд предложений.

В декабре 2023 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую немедленно прекратить огонь в Газе и освободить заложников. Документ поддержали 153 страны, включая Казахстан.

В 2023 году Казахстан стал соавтором резолюции Генассамблеи ООН против осквернения священных книг.

В 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил в Нью-Йорке на открытии дебатов 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В своем выступлении глава государства акцентировал внимание на геополитических конфликтах, происходящих в мире.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2167272-kazahstan-na-debatah-genassamblei-oon-podnyal-voprosy-yadernoy-bezopasnosti-i-otmeny-smertnoy-kazni/

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