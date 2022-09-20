Токаев выступил на открытии Общих дебатов 77-й сессии Генассамблеи ООН

Касым-Жомарт Токаев. Скриншот: NUR.KZ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил в Нью-Йорке на открытии Общих дебатов 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает корреспондент NUR.KZ.

В своем выступлении глава государства акцентировал внимание на геополитических конфликтах, происходящих в мире.

"Мир становится жертвой новых военных конфликтов. Впервые в жизни двух поколений мы сталкиваемся с перспективой применения ядерного оружия.

Новые линии разлома создают искусственные барьеры и экономическую изоляцию. Экономические и политические санкции стали новой нормой, которая подрывает систему поставок, обеспечивающую продбезопасность, и это грозит миллионам, особенно уязвимым сообществам", – заявил президент.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев находится с рабочим визитом в Нью-Йорке.

В США он встретился с главами глобальных финансовых институтов, а также с казахстанцами, работающими в ведущих IT-компаниях мира.

Токаев принял участие в работе казахско-американского инвестиционного круглого стола и обсудил казахстанско-американское сотрудничество с топ-менеджерами крупных компаний.

Также президент провел переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Беллено и пообщался с королем Иордании Абдаллой II.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988771-tokaev-vystupaet-na-otkrytii-obschih-debatov-77-y-sessii-genassamblei-oon/