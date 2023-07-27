Казахстан стал соавтором резолюции Генассамблеи ООН против осквернения священных книг

Генассамблея ООН. Фото: пресс-служба МИД РК

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, направленную на развитие межконфессионального диалога и противодействие разжиганию ненависти, сообщается на официальном сайте МИД РК.

Ранее на этой неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался об актах сожжения Корана в странах Северной Европы.

"Президент Касым-Жомарт Токаев считает акты сожжения Корана в ряде государств Северной Европы непозволительными провокациями, направленными на нагнетание напряженности в современном мире, подрыв доверия между народами и государствами", – говорилось в сообщении Акорды.

Как отметили в МИДе, в принятой резолюции осуждаются все формы насильственных действий против людей на основе их религии или убеждений. Также в документе уделено внимание осуждению любых актов, направленных против религиозных символов, священных книг, домов, рабочих мест, собственности, школ, культурных центров и мест поклонения.

Решение о включении в текст резолюции ООН указаний на религиозные символы и священные книги было принято на фоне серии случаев сожжения и актов осквернения Священного Корана в европейских странах.

Казахстан выступил соавтором данной резолюции вместе с другими 47 странами-членами ООН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2030475-kazahstan-stal-soavtorom-rezolyutsii-genassamblei-oon-protiv-oskverneniya-svyaschennyh-knig/