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Токаев ратифицировал соглашение с ООН

Опубликовано:

Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об организации конференции по цифровой инклюзии и трансформации, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Акорды.

По информации Акорды, глава государства подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций об организации Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по цифровой инклюзии и трансформации".

Текст закона публикуется в печати.

На сайте сената Казахстана написано, что данное соглашение повысит экспортный потенциал страны и позволит на международном уровне продемонстрировать казахстанские решения в области IT-технологий.

В соглашении указано, что конференция будет проходить в Астане с 3 по 5 сентября 2024 года.

"Все встречи и мероприятия должны быть устойчивыми и доступными, организованы таким образом, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду и быть углеродно нейтральными.

Все объекты и услуги, включая физическое окружение места проведения мероприятия, должны быть доступны для людей с ограниченными возможностями, обеспечены сурдопереводчиками и субтитрами в режиме реального времени, а официальные документы должны распространяться в доступном формате для лиц с ограниченными возможностями", - написано в документе.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам сохранения и воспроизводства отечественных пород лошадей.

До этого Токаев подписал закон "О теплоэнергетике". Документ впервые регулирует в виде самостоятельного закона общественные отношения, возникающие в процессе производства, передачи, реализации и потребления тепловой энергии для качественного функционирования и развития систем теплоснабжения.

Также сообщалось, что президентом подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особо охраняемых природных территорий и электроэнергетики".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2129232-tokaev-ratificiroval-soglashenie-s-oon/

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