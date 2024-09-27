Казахстан подписал безвиз с еще одной страной

Правительства Казахстана и Марокко подписали соглашения об освобождении от визовых требований для владельцев национальных/общегражданских паспортов, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства иностранных дел РК, соглашение направлено на облегчение передвижения граждан обеих стран и способствует дальнейшему укреплению двусторонних отношений между двумя странами.

"В соответствии с соглашением граждане Казахстана и Марокко освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита и временного пребывания на территории друг друга на основании действительных национальных/общегражданских паспортов.

Длительность каждого периода пребывания не должна превышать 30 календарных дней в течение каждого периода в 180 дней с момента въезда", – говорится в сообщении.

Напомним, 25 мая вступил в силу безвиз между Казахстаном и Вьетнамом. А до этого стало известно, что подобное соглашение об отмене визовых требований готовят Казахстан и Лаосская Народно-Демократическая Республика.

Кроме того, в конце апреля Казахстан одобрил соглашение об отмене визового режима с Таиландом, а еще раньше – подписал соглашение о безвизовом режиме с САР Макао. Освобождение от визовых требований будет длиться до 14 дней.

Также ранее Казахстан планировал ввести взаимный безвизовый режим с Сейшельскими островами.

При этом в начале июня официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказывал, когда можно ожидать установления безвизового режима Казахстана с Кипром.