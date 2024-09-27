Казахстан подписал безвиз с еще одной страной
Опубликовано:
Правительства Казахстана и Марокко подписали соглашения об освобождении от визовых требований для владельцев национальных/общегражданских паспортов, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД.
Как сообщается в Telegram-канале Министерства иностранных дел РК, соглашение направлено на облегчение передвижения граждан обеих стран и способствует дальнейшему укреплению двусторонних отношений между двумя странами.
"В соответствии с соглашением граждане Казахстана и Марокко освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита и временного пребывания на территории друг друга на основании действительных национальных/общегражданских паспортов.
Длительность каждого периода пребывания не должна превышать 30 календарных дней в течение каждого периода в 180 дней с момента въезда", – говорится в сообщении.
Напомним, 25 мая вступил в силу безвиз между Казахстаном и Вьетнамом. А до этого стало известно, что подобное соглашение об отмене визовых требований готовят Казахстан и Лаосская Народно-Демократическая Республика.
Кроме того, в конце апреля Казахстан одобрил соглашение об отмене визового режима с Таиландом, а еще раньше – подписал соглашение о безвизовом режиме с САР Макао. Освобождение от визовых требований будет длиться до 14 дней.
Также ранее Казахстан планировал ввести взаимный безвизовый режим с Сейшельскими островами.
При этом в начале июня официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказывал, когда можно ожидать установления безвизового режима Казахстана с Кипром.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2166610-kazahstan-podpisal-bezviz-s-eshche-odnoy-stranoy/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.