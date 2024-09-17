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Экспорт нефти, торговля, борьба с терроризмом: о чем говорил Токаев на саммите "ЦА + Германия" (фото)

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц
Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие во встрече глав государств Центральной Азии и федерального канцлера Германии, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Открывая саммит, глава государства выразил признательность федеральному канцлеру Олафу Шольцу и лидерам стран Центральной Азии за участие и поддержку региональной кооперации. Президент Казахстана отметил, что диалог на высшем уровне, старт которому был дан в Берлине в сентябре прошлого года, приобрел регулярный и доверительный характер, сообщается в Telegram-канале Акорды.

"Считаю это свидетельством заинтересованности и стремления государств Центральной Азии и Германии к всестороннему развитию регионального стратегического партнерства. Наша встреча призвана не только подвести итоги совместной работы, но и наметить новые пути для дальнейшего углубления кооперации. Сегодня мы обсудим важные вопросы, касающиеся таких сфер, как торговля, инвестиции, энергетика, экология, транспорт и логистика, образование и наука. Уверен, наши конструктивные дискуссии приведут к конкретным решениям, которые принесут пользу всем нашим странам", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, сегодня открывается новая страница в истории многопланового сотрудничества в формате "Центральная Азия – Германия".

Касым-Жомарт Токаев
Токаев на саммите. Фото: t.me/aqorda_resmi

"Социально-экономический, научно-технологический прогресс Германии является хорошим примером для многих государств. Положительное влияние немецких технологий и инвестиций в самых различных сферах экономики трудно переоценить. Мы высоко ценим приверженность Германии развитию равноправного партнерства со всеми странами нашего региона. Это подтверждает принятый Социал-демократической партией Германии позиционный документ под названием "Центральная Азия: строить мосты и создавать возможности", – подчеркнул Токаев.

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Он сообщил, что наша страна, твердо следуя формуле "Успешная Центральная Азия – успешный Казахстан", стремится к расширению сотрудничества в формате "Центральная Азия плюс". Поэтому полномасштабное партнерство с Германией – одним из самых развитых государств мира и крупнейшей экономикой Европейского союза – является для Казахстана и государств Центральной Азии приоритетом.

Исходя из общих интересов, Касым-Жомарт Токаев представил свое видение ключевых направлений совместной работы

"Первое. Увеличение товарооборота. Приоритетная задача – увеличение торговых показателей за счет эффективной реализации совместных региональных проектов, расширения номенклатуры товаров. К примеру, Казахстан готов нарастить экспорт в Германию по ста товарным позициям на сумму 850 млн долларов", – сказал президент.

Саммит
Саммит. Фото: t.me/aqorda_resmi

Вторым приоритетом президент назвал расширение сотрудничества в энергетической сфере.

"Будучи надежным и одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов в Германию, Казахстан готов нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок. Рассчитываем на дальнейшую поддержку германских партнеров для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок углеводородов. Для устойчивого прогресса наших государств считаю важным активизировать совместную деятельность по переходу на альтернативные источники энергии. Выражаем готовность к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере развития водородной энергетики. Наша страна совместно с Узбекистаном и Азербайджаном прорабатывает проект строительства линии по передаче "зеленой" энергии по дну Каспийского моря и далее в страны Европы. Предлагаем германским партнерам рассмотреть возможность участия в этом стратегическом проекте", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Еще одним важным направлением Токаев считает развитие промышленной кооперации, в том числе наращивание поставок в Германию критически важных материалов

"Казахстан приглашает немецкие компании к совместной геологоразведке и добыче редкоземельных металлов. Предлагаю наладить сотрудничество по принципу "сырье в обмен на технологии" с первичной и вторичной обработкой руд в регионе. В данном контексте приветствуем реализацию инвестиционного проекта компании HMS Bergbau по добыче и переработке лития в Восточно-Казахстанской области на сумму более 500 млн долларов. Мы готовы и далее предоставлять германским инвесторам благоприятные условия для разведки и освоения месторождений драгоценных и цветных металлов на территории нашей страны. Считаю целесообразным при поддержке наших европейских партнеров создать Региональный Исследовательский центр по редкоземельным металлам на базе казахстанского Центра технологического прогнозирования", – сказал президент.

Саммит "ЦА + Германия"
Саммит "ЦА + Германия". Фото: t.me/aqorda_resmi

Далее в выступлении были подняты вопросы укрепления транспортно-логистической взаимосвязанности.

"Широкие инвестиционные перспективы открывает дальнейшее развитие Среднего коридора, в том числе в части модернизации и цифровизации портов Каспийского моря, строительства грузовых терминалов. Актуальной задачей остается дальнейшая интеграция транспортно-логистических систем Центральной Азии и Европы. Казахстан приветствует решение европейских партнеров о выделении 10 миллиардов евро в рамках программы Global Gateway для развития Среднего коридора. Рассчитываем на содействие Германии по сопряжению данного маршрута с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T) и стратегией Global Gateway", – подчеркнул Токаев.

Олаф Шольц
Олаф Шольц. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент также затронул проблематику, связанную с "зеленым" переходом и сохранением водных ресурсов

Он отметил, что Германия на протяжении многих лет является надежным партнером стран Центральной Азии в вопросах борьбы с последствиями изменения климата, улучшения экологии, повышения эффективности водно-энергетической отрасли.

"Казахстан в данное время осуществляет функцию действующего председателя Международного фонда спасения Арала и в этом качестве предлагает активизировать партнерство по реализации проектов в рамках Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря и Региональной программы по охране окружающей среды для устойчивого развития Центральной Азии. Деятельность Фонда, на наш взгляд, имеет принципиальное значение для обеспечения устойчивого развития и процветания нашего региона. Особую актуальность представляет инициатива о создании Регионального центра устойчивого земледелия. Рассчитываю, что данная инициатива будет поддержана всеми участниками сегодняшней встречи", –заметил Касым-Жомарт Токаев.

Еще одной актуальной задачей Токаев считает развитие научно-образовательных связей. Он пригласил научные и образовательные круги Германии к расширению сотрудничества в таких перспективных областях, как искусственный интеллект, цифровизация и "зеленые" технологии.

Большое внимание в выступлении было уделено укреплению международной безопасности и стабильности

Касым-Жомарт Токаев отметил, что на фоне сложной геополитической ситуации вопросы обеспечения безопасности и стабильности должны находиться в фокусе постоянного внимания.

"Наши страны тесно взаимодействуют в многостороннем формате, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций. Мы намерены и впредь решительно поддерживать усилия этой безальтернативной универсальной Организации в вопросах борьбы с терроризмом, экстремизмом, нелегальной миграцией и изменением климата, миротворческой деятельности и разоружения. Казахстан также готов принять самое активное участие в процессе реформирования ООН. Считаем, что целый ряд развитых государств, в том числе и прежде всего Германия, безусловно, заслуживает место в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН. Пользуясь случаем, хочу пожелать успехов Кыргызской Республике в продвижении своей кандидатуры на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. Уверен, Кыргызстан сможет внести существенный вклад в укрепление стабильности и безопасности в Центральной Азии и за ее пределами", – подчеркнул Президент Казахстана.

В завершение глава государства выразил уверенность, что все высказанные сегодня предложения найдут отражение в принимаемой странами Совместной декларации.

По итогам саммита была принята Совместная декларация глав государств Центральной Азии и Федерального канцлера Германии.

На саммите также выступили федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Астану вчера. В Акорде его встретил президент Касым-Жомарт Токаев.

После этого лидеры стран провели переговоры, в ходе которых Шольц попросил Токаева высказаться по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины. Позже канцлер выразил благодарность нашему президенту.

Также Токаев побеседовал с немецкими бизнесменами, а также выступил на форуме "Казахстан - Германия".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2162319-tokaev-vystupil-na-vstreche-glav-gosudarstv-ca-i-federalnogo-kanclera-germanii/

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