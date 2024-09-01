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Токаев поздравил Мирзиеева

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиеева с Днем Независимости Узбекистана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В своей поздравительной телеграмме глава государства отметил впечатляющие успехи Узбекистана в экономическом и социальном развитии, укреплении международного авторитета и улучшении благосостояния граждан.

️Касым-Жомарт Токаев подтвердил твердый настрой на всестороннее укрепление казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества в духе многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.

️Президент пожелал узбекскому лидеру дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана – благополучия и процветания.

Отметим, в августе президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев совершил визит государственный в Казахстан. В Акорде состоялась торжественная церемония его встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Стороны провели двусторонние переговоры, в ходе которых были подписаны различные документы. Шавкат Мирзиеев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за радушный прием и подчеркнул важность своего визита в Казахстан.

Кроме того, Токаев наградил Мирзиеева высшей государственной наградой - орденом "Алтын Қыран". Также главы государств открыли памятник Алишеру Навои в Астане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2155645-tokaev-pozdravil-mirzieeva/

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