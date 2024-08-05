Казахстанские военные примут участие в учениях на территории России

С 12 по 16 августа в Новосибирской области пройдет учение спецподразделений структур, входящих в силы спецназначения КСОР ОДКБ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ОДКБ.

Как сообщается на официальном сайте Организации договора о коллективной безопасности, в состав формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования (ФССН КСОР) ОДКБ входят спецподразделения органов внутренних дел, национальной безопасности, внутренних войск (национальной гвардии), специальных и антинаркотических служб, а также аварийно-спасательных и противопожарных структур.

В ходе первой фазы учения "Кобальт-2024" сводные группы спецназа компетентных органов государств членов Организации будут решать учебно-тренировочные и прикладные оперативно-боевые задачи.

Одновременно пройдет командно-штабная тренировка с оперативным составом Оперативного штаба ФССН КСОР ОДКБ по планированию и проведению специальной операции.

"В процессе отработки учебных задач спецназовцы из государств-членов ОДКБ в условиях, максимально приближенных к боевым, отработают взаимодействие, приобретут опыт и навыки участия в специальной операции по нейтрализации бандформирований и террористических групп, а также по перекрытию каналов контрабанды наркотиков", - отмечается в публикации.

В рамках второй фазы учения пройдут соревнования по тактической стрельбе из боевого оружия, также будут разыграны практические действия сводных оперативно-боевых групп спецназа при решении задач по предназначению.

В активной фазе учения и подведении его итогов примет участие Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, сообщает пресс-служба ОДКБ.

Напомним, в начале года сообщалось, что сентябре-октябре в Казахстане планируется провести совместные с миротворческими силами ОДКБ учения. Также был запланирован ряд других подобных мероприятий:

совместное учение с ВС Турции "Қабылан жолы-2024";

командно-штабное учение "Бірлестік-2024" с участием подразделений вооруженных сил Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана;

комплексное учение "Бекет-2024";

оперативно-тактическое командно-штабное учение ПВО "Ашық аспан-2024";

совместное военно-морское учение прикаспийских государств (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия);

оперативно-тактическое командно-штабное учение "Айбалта-2024";

оперативно-тактическое командно-штабное учение "Тоскауыл-2024".

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), как указано на ее официальном сайте, была создана в 1992 году. В состав организации входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Напомним, что с 1 января 2023 года пост генерального секретаря ОДКБ занимает Имангали Тасмагамбетов. А с 1 января текущего года Казахстану перешло председательство в организации.

Также в начале января стало известно, что постпред РК при ОДКБ Марат Сыздыков возглавил в этом году Постоянный совет организации.