Казахстанские военные примут участие в учениях на территории России
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С 12 по 16 августа в Новосибирской области пройдет учение спецподразделений структур, входящих в силы спецназначения КСОР ОДКБ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ОДКБ.
Как сообщается на официальном сайте Организации договора о коллективной безопасности, в состав формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования (ФССН КСОР) ОДКБ входят спецподразделения органов внутренних дел, национальной безопасности, внутренних войск (национальной гвардии), специальных и антинаркотических служб, а также аварийно-спасательных и противопожарных структур.
В ходе первой фазы учения "Кобальт-2024" сводные группы спецназа компетентных органов государств членов Организации будут решать учебно-тренировочные и прикладные оперативно-боевые задачи.
Одновременно пройдет командно-штабная тренировка с оперативным составом Оперативного штаба ФССН КСОР ОДКБ по планированию и проведению специальной операции.
"В процессе отработки учебных задач спецназовцы из государств-членов ОДКБ в условиях, максимально приближенных к боевым, отработают взаимодействие, приобретут опыт и навыки участия в специальной операции по нейтрализации бандформирований и террористических групп, а также по перекрытию каналов контрабанды наркотиков", - отмечается в публикации.
В рамках второй фазы учения пройдут соревнования по тактической стрельбе из боевого оружия, также будут разыграны практические действия сводных оперативно-боевых групп спецназа при решении задач по предназначению.
В активной фазе учения и подведении его итогов примет участие Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, сообщает пресс-служба ОДКБ.
Напомним, в начале года сообщалось, что сентябре-октябре в Казахстане планируется провести совместные с миротворческими силами ОДКБ учения. Также был запланирован ряд других подобных мероприятий:
- совместное учение с ВС Турции "Қабылан жолы-2024";
- командно-штабное учение "Бірлестік-2024" с участием подразделений вооруженных сил Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана;
- комплексное учение "Бекет-2024";
- оперативно-тактическое командно-штабное учение ПВО "Ашық аспан-2024";
- совместное военно-морское учение прикаспийских государств (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия);
- оперативно-тактическое командно-штабное учение "Айбалта-2024";
- оперативно-тактическое командно-штабное учение "Тоскауыл-2024".
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), как указано на ее официальном сайте, была создана в 1992 году. В состав организации входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
Напомним, что с 1 января 2023 года пост генерального секретаря ОДКБ занимает Имангали Тасмагамбетов. А с 1 января текущего года Казахстану перешло председательство в организации.
Также в начале января стало известно, что постпред РК при ОДКБ Марат Сыздыков возглавил в этом году Постоянный совет организации.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2144830-kazahstanskie-voennye-primut-uchastie-v-ucheniyah-na-territorii-rossii/