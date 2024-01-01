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30 лет независимости Казахстана

Казахстан возглавил ОДКБ

Опубликовано:

Учения ОДКБ начались в Казахстане
Церемония открытия учений ОДКБ. Фото: gov.kz

С 1 января 2024 года Казахстану перешло председательство в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом ранее заявлял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ.

Касым-Жомарт Токаев, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе в ноябре прошлого года, сообщил о том, что планирует сформулировать приоритеты предстоящего с 1 января 2024 года председательства Казахстана в ОДКБ.

Президент заявил, что наша страна нацелена на поступательное и сбалансированное развитие организации, укрепление коллективной безопасности с учетом национальных интересов всех государств-членов.

В этой связи Токаев предложил ряд приоритетных направлений, на которых необходимо сфокусировать деятельность Организации в период председательства Казахстана. Они опубликованы на официальном сайте президента Казахстана.

  • сотрудничество ОДКБ с заинтересованными странами и международными организациями в сфере безопасности. Предлагалось сосредоточиться на поддержании наработанного уровня взаимодействия с Организацией Объединенных Наций и ее структурами.
  • взаимодействие по вопросам военного сотрудничества. По мнению лидера Казахстана, в доработке нуждается нормативно-правовая база по вопросам обеспечения оперативного развертывания Коллективных сил ОДКБ.
  • развитие сотрудничества по противодействию международному терроризму и экстремизму. Как отметил в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев, пристальное внимание будет уделяться антитеррористической составляющей системы коллективной безопасности.
  • противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.
  • борьба с незаконным оборотом оружия и организованной транснациональной преступностью, углубление сотрудничества по вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
  • противодействие преступлениям в сфере информационных технологий.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 23 ноября 202 года глава государства Касым-Жомарт Токаев побывал в Минске, чтобы принять участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Как сообщается на официальном сайте ОДКБ, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 1992 году. В ее состав входит 6 стран постсоветского пространства - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Высшим органом организации является Совет коллективной безопасности (СКБ). Он состоит из глав государств-членов и рассматривает принципиальные вопросы деятельности организации и принимает решения, направленные на реализацию ее целей и задач, а также обеспечивает координацию и совместную деятельность государств-членов для реализации этих целей.

С января 2023 года генеральным секретарем ОДКБ является бывший министр обороны и премьер-министр РК Имангали Тасмагамбетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2053521-kazahstan-vozglavil-odkb/

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