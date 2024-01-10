Марат Сыздыков возглавил Постоянный совет ОДКБ

Постоянный представитель Казахстана при ОДКБ Марат Сыздыков возглавил в этом году Постоянный совет организации, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу организации.

"Началось первое в 2024 году заседание Постоянного совета ОДКБ. В связи с состоявшимся переходом председательства в организации от Республики Беларусь к Республике Казахстан кресло председателя занял постоянный представитель Казахстана при ОДКБ Сыздыков Марат Зеникенович", – говорится в официальном Telegram-канале организации.

Напомним, что с 1 января 2023 года пост генерального секретаря ОДКБ занимает Имангали Тасмагамбетов.

А с 1 января текущего года Казахстану перешло председательство в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом ранее говорил президент Касым-Жомарт Токаев. Глава нашего государства заявил, что Казахстан нацелен на поступательное и сбалансированное развитие организации, укрепление коллективной безопасности с учетом национальных интересов всех государств-членов.

По информации на официальном сайте, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 1992 году. В ее состав входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Высшим органом организации является Совет коллективной безопасности (СКБ). Он состоит из глав государств-членов и рассматривает принципиальные вопросы деятельности организации и принимает решения, направленные на реализацию ее целей и задач, а также обеспечивает координацию и совместную деятельность государств-членов для реализации этих целей.

Также добавим, на сайте ИПС "Параграф" говорится, что Сыздыков Марат Зеникенович родился 27 апреля 1966 года в Целинограде (ныне – Астана). В 1991 году окончил Целиноградский государственный педагогический институт, в 2006 году – Дипломатическую академию Министерства иностранных дел России.

Трудовой путь начал в 1991 году с должности учителя истории.

С 1999 по 2002 год – заведующий сектором Аналитического центра Совета Безопасности Администрации президента.

С 2002 по 2010 год – второй и первый секретарь советника посольства Казахстана в России.

С 2010 по 2014 год – заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации президента.

С 2014 по 2019 год – советник-посланника посольства Казахстана в России.

С 2019 по 2022 год – замминистра иностранных дел Казахстана.