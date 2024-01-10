Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Марат Сыздыков возглавил Постоянный совет ОДКБ

Опубликовано:

Марат Сыздыков и Имангали Тасмагамбетов
Марат Сыздыков и Имангали Тасмагамбетов. Фото: t.me/odkb_csto

Постоянный представитель Казахстана при ОДКБ Марат Сыздыков возглавил в этом году Постоянный совет организации, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу организации.

"Началось первое в 2024 году заседание Постоянного совета ОДКБ. В связи с состоявшимся переходом председательства в организации от Республики Беларусь к Республике Казахстан кресло председателя занял постоянный представитель Казахстана при ОДКБ Сыздыков Марат Зеникенович", – говорится в официальном Telegram-канале организации.

Напомним, что с 1 января 2023 года пост генерального секретаря ОДКБ занимает Имангали Тасмагамбетов.

А с 1 января текущего года Казахстану перешло председательство в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом ранее говорил президент Касым-Жомарт Токаев. Глава нашего государства заявил, что Казахстан нацелен на поступательное и сбалансированное развитие организации, укрепление коллективной безопасности с учетом национальных интересов всех государств-членов.

По информации на официальном сайте, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 1992 году. В ее состав входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Высшим органом организации является Совет коллективной безопасности (СКБ). Он состоит из глав государств-членов и рассматривает принципиальные вопросы деятельности организации и принимает решения, направленные на реализацию ее целей и задач, а также обеспечивает координацию и совместную деятельность государств-членов для реализации этих целей.

Также добавим, на сайте ИПС "Параграф" говорится, что Сыздыков Марат Зеникенович родился 27 апреля 1966 года в Целинограде (ныне – Астана). В 1991 году окончил Целиноградский государственный педагогический институт, в 2006 году – Дипломатическую академию Министерства иностранных дел России.

Трудовой путь начал в 1991 году с должности учителя истории.

С 1999 по 2002 год – заведующий сектором Аналитического центра Совета Безопасности Администрации президента.

С 2002 по 2010 год – второй и первый секретарь советника посольства Казахстана в России.

С 2010 по 2014 год – заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации президента.

С 2014 по 2019 год – советник-посланника посольства Казахстана в России.

С 2019 по 2022 год – замминистра иностранных дел Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2054811-marat-syzdykov-vozglavil-postoyannyy-sovet-odkb/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.