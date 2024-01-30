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В Казахстане пройдут очередные учения ОДКБ

Опубликовано:

Солдат на учениях
Учения ОДКБ. Фото: Министерство обороны РК

В сентябре-октябре этого года в Казахстане планируется провести совместные с миротворческими силами ОДКБ учения. Также запланирован ряд других подобных мероприятий, передает МИА "Казинформ".

Как рассказали в пресс-службе Минобороны, в сентябре-октябре 2024 года на территории Казахстана планируется проведение совместного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024". Планируется проведение мероприятий с вооруженными силами Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Кроме того, в целом в 2024 году Минобороны РК запланированы следующие учения ВС:

  • совместное учение с ВС Турции "Қабылан жолы-2024";
  • командно-штабное учение "Бірлестік-2024" с участием подразделений вооруженных сил Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана;
  • комплексное учение "Бекет-2024";
  • оперативно-тактическое командно-штабное учение ПВО "Ашық аспан-2024";
  • совместное военно-морское учение прикаспийских государств (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия);
  • оперативно-тактическое командно-штабное учение "Айбалта-2024";
  • оперативно-тактическое командно-штабное учение "Тоскауыл-2024".

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), как указано на ее официальном сайте, была создана в 1992 году. В состав организации входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Напомним, что с 1 января 2023 года пост генерального секретаря ОДКБ занимает Имангали Тасмагамбетов. А с 1 января текущего года Казахстану перешло председательство в организации.

Также в начале января стало известно, что постпред РК при ОДКБ Марат Сыздыков возглавил в этом году Постоянный совет организации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2058194-ocherednye-ucheniya-s-silami-odkb-proydut-v-kazahstane-v-2024-godu/

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