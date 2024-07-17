Как прошли международные военные учения в Мангистауской области (фото)

В Мангистауской области завершились международные военные учения "Бірлестік-2024". Участников поздравил министр обороны Руслан Жаксылыков, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.

В Мангистауской области завершились оперативно-тактического командно-штабного учения "Бірлестік-2024".

Совместные маневры проводились на учебном полигоне "Оймаша", на мысе Токмак Каракиянского района и в казахстанской акватории Каспийского моря. В них были задействованы четыре тысячи военнослужащих, до 700 единиц вооружения и военной техники.

Международные военные учения "Бірлестік-2024". Фото: Минобороны РК

В торжественной церемонии закрытия приняли участие главы делегаций Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и воинские контингенты.

Мероприятие прошло сразу после розыгрыша практических действий в казахстанском секторе Каспийского моря на мысе Токмак.

На этот участок суши по замыслу учения переместились, получив значительные потери, остатки групп боевиков. Подразделения объединенной группировки войск провели разведку, противоминное обеспечение, блокирование промежуточной базы и уничтожение боевиков на суше и в море.

В операции были задействованы военно-морской и воздушный десанты, штурмовой эшелон, мобильная-огневая группа, действия которых поддержали огнем ракетно-артиллерийские корабли, артиллерия, армейская и фронтовая авиация.

Международные военные учения "Бірлестік-2024". Фото: Минобороны РК

С завершением учения присутствующих поздравил министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков.

Он отметил, что совместная операция по локализации вооруженного конфликта была направлена на совершенствование слаженности органов управления, боевой готовности и оперативной совместимости подразделений воинских контингентов.

"В реализацию замысла учения была смоделирована обстановка, приближенная к реальным боевым условиям. Отработаны вопросы перегруппировки и создания объединенной группировки войск. При выполнении тактических эпизодов применен различный спектр вооружения и военной техники, задействованы авиация, корабли военно-морских сил, артиллерийские расчеты, зенитно-ракетные комплексы ПВО, бронетанковая и инженерная техника, беспилотные летательные аппараты", – завил министр.

Международные военные учения "Бірлестік-2024". Фото: Минобороны РК

Жаксылыков подчеркнул, что в этом году учение, проводившееся на суше и в море, отличалось не только масштабом, но и уровнем профессиональной подготовки личного состава.

"Воинские контингенты стран-участниц подтвердили готовность в одном строю, согласованно и умело выполнять боевые задачи. Считаю, что цели совместного учения достигнуты и поставленные задачи выполнены в полном объеме", – добавил он.

Международные военные учения "Бірлестік-2024". Фото: Минобороны РК

В ходе церемонии выступили также министры обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, Кыргызстана – генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов, Узбекистана – генерал-лейтенант Баходир Курбанов и первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Таджикистана генерал-майор Саидасрор Саид Абдуллозода.

Международные военные учения "Бірлестік-2024". Фото: Минобороны РК

Международные военные учения "Бірлестік-2024". Фото: Минобороны РК

Международные военные учения "Бірлестік-2024". Фото: Минобороны РК

Международные военные учения "Бірлестік-2024". Фото: Минобороны РК

Также напомним, в сентябре-октябре 2024 года на территории Казахстана запланировано проведение совместного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024".

А в прошлом году казахстанские военнослужащие принимали участие в учениях на территории Беларуси. О том, зачем они проводились, рассказывал глава Минобороны.

А еще раньше военнослужащие Казахстана и Беларуси тоже принимали участие в совместных учениях на территории РК.