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Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев отреагировали на террористические атаки в Дагестане

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Российские бойцы MMA Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов (слева направо)
Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов (слева направо). Фото: Пресс-служба UFC Russia

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram-аккаунте пост, посвященный трагическим событиям в Дагестане, передает NUR.KZ.

Известный российский боец MMA выразил соболезнования родным и близким пострадавших в результате нападений на полицейских, православные церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале.

"Пусть Аллах убережет нас всех от таких ситуаций и дарует мирное небо над головой. Берегите себя и своих близких, и пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей, с кем они общаются и кто их окружение. Воспитание душ важнее, чем воспитание тел. Дагестан", — написал Нурмагомедов под изображением траурного черного квадрата.

О произошедшем высказался и его друг, действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев. Россиянин в Instagram-stories также выразил соболезнования родным и близким пострадавших.

"Религия ислам запрещает насилие в отношении невинных людей кому бы то ни было. Будь то нападение на человека, на его честь или имущество. Ничто не дает права проливать кровь, убивать людей, причинять вред имуществу, спокойствию и личной неприкосновенности. Не связывайте эти бесчеловечные выходки с прекрасной религией ислам, где все подобное порицается и строго запрещено!" — написал Махачев.

Террористические атаки в Дагестане произошли в воскресенье, 23 июня. Следственный комитет России (СКР) в понедельник подтвердил гибель 15 силовиков и четырех гражданских, в том числе православного священника. В Дагестане объявили трехдневный траур.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования главе РФ Владимиру Путину в связи с трагическими событиями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2123055-habib-nurmagomedov-i-islam-mahachev-otreagirovali-na-terroristicheskie-ataki-v-dagestane/

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