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"Провел содержательные переговоры": Токаев о сотрудничестве с Сингапуром в сфере науки

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства принял участие в Казахско-сингапурском форуме ректоров "Новые рубежи партнерства в науке и высшем образовании", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Приветствуя участников форума, Касым-Жомарт Токаев отметил, что развитие образования и науки является одним из ключевых приоритетов государственной политики Казахстана.

"Сегодняшний форум является важной вехой в нашем сотрудничестве. Он призван вывести казахско-сингапурское взаимодействие в сфере образования и научных исследований на более высокий уровень. Вчера я провел очень содержательные переговоры с президентом и премьер-министром Сингапура по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества, включая сферы науки, образования и контакты между людьми. Переход Казахстана к более прозрачной и устойчивой рыночной экономике требует динамичных, устойчивых образовательных стандартов и цифровой трансформации – подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев указал на важность последовательного подхода Казахстана к открытию филиалов ведущих университетов в нашей стране и развитию исследовательского партнерства с зарубежными институтами.

"За последние несколько лет мы создали стратегические альянсы с 19 престижными университетами. Американские, британские, российские и немецкие университеты уже открыли свои филиалы в нашей стране. Китайские, турецкие, итальянские и другие университеты также проявляют большой интерес к Казахстану", – сказал президент.

Он также сообщил, что накануне был подписан Меморандум о сотрудничестве в области высшего образования между профильными ведомствами двух стран.

"Эту динамику продолжит принятие ряда других документов, включая Меморандум о взаимопонимании с Наньянгским технологическим университетом. Он направлен на сотрудничество в области управления водными ресурсами – эта тема имеет огромное значение для Казахстана. Вода – жизненно важный ресурс, влияющий на все аспекты нашей жизни – от сельского хозяйства до промышленности, от здравоохранения до окружающей среды. Эффективное управление водными ресурсами имеет решающее значение для устойчивого развития и экономической стабильности", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев выступил на Казахско-сингапурском форуме ректоров
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Далее в выступлении было сказано, что Казахстан в рамках программы "Болашак" стремится направлять своих исследователей и ученых в Сингапур. По словам президента, за время существования этой программы более 12 тыс. казахстанских студентов получили возможность обучаться в лучших университетах мира, 72 из них – в Сингапуре.

"Надеюсь, что еще больше студентов из Казахстана получат возможность приобрести опыт и знания в вашей прекрасной стране. Ежегодно мы выделяем 500 стипендий на проведение исследований. С нетерпением ждем увеличения числа казахстанских ученых в Сингапуре. Образование и наука – краеугольные камни прогресса и инноваций. Инвестируя в эти сферы, мы проявляем заботу о своем будущем. Наше партнерство с Сингапуром является свидетельством того, как международное сотрудничество способствует прогрессу и создает возможности для наших народов", – подчеркнул в завершение своей речи лидер Казахстана.

Визит Токаева в Сингапур

Напомним, вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Сингапур. Главу государства встретил президент Тарман Шанмугаратнам. Прозвучали государственные гимны Казахстана и Сингапура, начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран.

Токаев подчеркивал, что хорошо знает Сингапур, поскольку работал здесь дипломатом в 1970-ые годы, и ему очень приятно вернуться сюда вновь, уже в качестве главы государства.

Позже президент встретился с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом.

Глава государства отмечал, что Сингапур является стратегическим партнером Казахстана в Юго-Восточной Азии, и дал высокую оценку многолетнему партнерству между двумя странами.

После этого Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии закрытия Казахско-сингапурского бизнес-форума, где заявил, что в Казахстане могут построить новый город.

Еще глава государства высказывался о приобретении вьетнамской компанией Qazaq Air.

Сегодня президент выступил с лекцией в Сингапуре, где высказался о позиции Казахстана в международных отношениях.

Глава государства высказался о ядерной угрозе и описал свое видение роли средних держав в обеспечении глобальной безопасности. Полный текст выступления президента можно найти здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2106624-tokaev-prinyal-uchastie-v-kazahsko-singapurskom-forume-rektorov/

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