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Переговоры между Арменией и Азербайджаном начались в Алматы (фото)

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Переговоры Армении и Азербайджана в Алматы
Переговоры Армении и Азербайджана в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня в Алматы проходят переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Армении Араратом Мирзояном. Встреча проводится в Доме дружбы, передает корреспондент NUR.KZ.

Задолго до начала переговоров в здании уже шла подготовка к встрече высокопоставленных гостей. Например, с красной дорожки на входе в Дом дружбы мужчина дотошно убирал соринки, упавшие на ковер. А после он решил проверить на наличие пыли плиты вдоль дорожки.

Переговоры Армении и Азербайджана в Алматы
Переговоры Армении и Азербайджана в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сама же встреча министров иностранных дел началась с церемонии приветствия участников переговоров, которая прошла за круглым столом с участием министров Казахстана Мурата Нуртлеу, Азербайджана Джейхуна Байрамова и Армении Арарата Мирзояна.

Армении и Азербайджана в Алматы
Переговоры Армении и Азербайджана в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В начале встречи казахстанский министр поприветствовал гостей на алматинской земле и рассказал о развитии мегаполиса. Также он отметил, что Алматы часто был в эпицентре важных исторических событий для многих стран СНГ. В пример он привел подписание Алматинской декларации 1991 года, который тогда подписали 11 стран бывшего СССР.

Мурат Нуртлеу
Мурат Нуртлеу. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Поэтому, отметил министр, не случайно для сегодняшних переговоров выбран именно этот город. В завершении своего выступления он отметил Армения и Азербайджан являются важными стратегическими партнерами Казахстана.

Делегация Азербайджана
Делегация Азербайджана. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

После выступил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Он выразил благодарность казахстанской стороне и президенту страны за его инициативу провести очередной раунд переговоров в Казахстане.

Джейхун Байрамов
Джейхун Байрамов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Регулярные встречи по процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном являются важным элементом процесса подготовки мирного соглашения. В последний раз делегации встречались чуть более двух месяцев назад в Берлине.

С момента последней встречи между сторонами произошел обмен комментариями по проекту мирного соглашения. А также дополнительно был произведен обмен определенными документами, отражающими позиции сторон по тем или иным аспектам переговорного процесса", - сказал Джейхун Байрамов.

Делегация Армении
Делегация Армении. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Затем выступил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

"Хочу подчеркнуть, Армения нацелена на мир, на соглашение мирного договора. Мы вовлечены в переговорный процесс очень конструктивно. Более того, мы думаем, что нам не стоит ограничиваться подписанием мирного договора. Мы можем пойти дальше.

Мы можем разблокировать транспортные коммуникации с пониманием, что все транспортные инфраструктуры останутся под суверенитетом тех стран, по территории которых они проходят, будут действовать согласно юрисдикциям соответственных стран", - сообщил Арарат Мирзоян.

Арарат Мирзоян
Арарат Мирзоян. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

После обмена приветственными словами министры продолжили переговоры за закрытыми для СМИ дверьми.

Отметим, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров сообщал, что переговоры будут в закрытом формате. СМИ будут приглашены только на открытие переговоров.

О том, что встреча состоится 10 мая, объявили также официальные представители МИД Азербайджана и Армении.

"Переговоры между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном состоятся в Алматы 10 мая", - сообщил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Хаджизада в соцсети X.

Эту же информацию подтвердила коллега Хаджизады из Армении Ани Бадалян.

Напомним, в конце апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал азербайджанско-армянские переговоры в Алматы. По его словам, главы МИД Азербайджана и Армении должны встретиться в Алматы - они продолжат переговоры касательно мирного договора.

Перед этим оба государства начали делимитацию границы.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по данным переговорам. Отметим, что во время своего визита в Ереван глава государства заявил о готовности Казахстана оказать содействие путем предоставления площадки для переговоров.

"Наша главная цель - сблизить дружественные нам страны и открыть путь к прочному миру, добрососедству и стабильности в регионе", - заявлял Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2098199-peregovory-mezhdu-armeniey-i-azerbaydzhanom-nachalis-v-almaty-foto/

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