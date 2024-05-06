Названа дата переговоров между Арменией и Азербайджаном в Алматы

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге сегодня рассказал, когда пройдут переговоры глав МИД Азербайджана и Армении, передает корреспондент NUR.KZ.

"В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, переговоры между главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении пройдут 10 мая в Алматы 2024 года", - сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

Он сообщил, что переговоры будут в закрытом формате. СМИ будут приглашены только на открытие переговоров.

О том, что встреча состоится 10 мая, объявили также официальные представители МИД Азербайджана и Армении.

"Переговоры между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном состоятся в Алматы 10 мая", - сообщил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Хаджизада в соцсети X.

Эту же информацию подтвердила коллега Хаджизады из Армении Ани Бадалян.

Напомним, в конце апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал азербайджанско-армянские переговоры в Алматы. По его словам, главы МИД Азербайджана и Армении должны встретиться в Алматы - они продолжат переговоры касательно мирного договора.

Перед этим оба государства начали делимитацию границы.

На прошлой неделе президент Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по данным переговорам. Отметим, что во время своего визита в Ереван глава государства заявил о готовности Казахстана оказать содействие путем предоставления площадки для переговоров.

"Наша главная цель - сблизить дружественные нам страны и открыть путь к прочному миру, добрососедству и стабильности в регионе", - заявлял Токаев.