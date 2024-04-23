Токаев поблагодарил Мирзиеева в беседе по телефону

Глава государства провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и поблагодарил за проявленную братскую солидарность, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда в Telegram-канале, Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и поблагодарил народ Узбекистана за проявленную братскую солидарность и оказанную помощь в связи с паводками в ряде регионов Казахстана.

️Отмечается, что в ходе телефонного разговора президенты обсудили вопросы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства, а также реализацию ранее достигнутых договоренностей. Подчеркнуто динамичное развитие двусторонних отношений и кооперации на региональном уровне.

️Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Ранее сообщалось, что власти Узбекистана направили гуманитарную помощь народу Казахстана, пострадавшему из-за паводков.

Сообщалось, что в 15 крупногабаритных грузовых автомобилях были размещены продукты питания, женская, детская и мужская верхняя одежда, одеяла, подушки, средства гигиены, палатки со специальным оборудованием, комплекты резиновых лодок и другие необходимые товары.

К помощи пострадавшим от паводков казахстанцам ранее присоединился и Кыргызстан. С их стороны было две отправки – в начале и середине апреля.

Также в пятницу представительство Евросоюза в РК сообщило, что ЕС планирует направить 200 тыс. евро в качестве гуманитарной помощи казахстанским семьям, пострадавшим от паводков.

О готовности оказать любую помощь Казахстану в связи с паводками ранее заявили и в Турции.

Напомним, в начале апреля президент Касым-Жомарт Токаев провел неформальную встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Лидер Казахстана на встрече в Хиве отметил, что казахско-узбекский тандем – это жизненная необходимость. В связи с этим глава государства поддержал принятие Программы стратегического партнерства и союзничества между Казахстаном и Узбекистаном до 2034 года.