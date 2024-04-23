Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев поблагодарил Мирзиеева в беседе по телефону

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: Акорда

Глава государства провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и поблагодарил за проявленную братскую солидарность, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда в Telegram-канале, Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и поблагодарил народ Узбекистана за проявленную братскую солидарность и оказанную помощь в связи с паводками в ряде регионов Казахстана.

️Отмечается, что в ходе телефонного разговора президенты обсудили вопросы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства, а также реализацию ранее достигнутых договоренностей. Подчеркнуто динамичное развитие двусторонних отношений и кооперации на региональном уровне.

️Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Ранее сообщалось, что власти Узбекистана направили гуманитарную помощь народу Казахстана, пострадавшему из-за паводков.

Сообщалось, что в 15 крупногабаритных грузовых автомобилях были размещены продукты питания, женская, детская и мужская верхняя одежда, одеяла, подушки, средства гигиены, палатки со специальным оборудованием, комплекты резиновых лодок и другие необходимые товары.

К помощи пострадавшим от паводков казахстанцам ранее присоединился и Кыргызстан. С их стороны было две отправки – в начале и середине апреля.

Также в пятницу представительство Евросоюза в РК сообщило, что ЕС планирует направить 200 тыс. евро в качестве гуманитарной помощи казахстанским семьям, пострадавшим от паводков.

О готовности оказать любую помощь Казахстану в связи с паводками ранее заявили и в Турции.

Напомним, в начале апреля президент Касым-Жомарт Токаев провел неформальную встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Лидер Казахстана на встрече в Хиве отметил, что казахско-узбекский тандем – это жизненная необходимость. В связи с этим глава государства поддержал принятие Программы стратегического партнерства и союзничества между Казахстаном и Узбекистаном до 2034 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2089616-tokaev-poblagodaril-po-telefonu-mirzieeva/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.