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30 лет независимости Казахстана

Казахстанцам станет доступна легальная сезонная работа в Британии

Опубликовано:

Лондон. Великобритания
Лондон. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Комитете по миграции при Министерстве труда и соцзащиты населения были обсуждены вопросы трудовой деятельности казахстанцев в Великобритании, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

В ведомстве сообщили, что председатель Комитета по миграции МТСЗН РК Аскарбек Ертаев встретился с первым секретарем по экономике и изменению климата посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Селеной МакГиннесс и обсудил вопросы о трудовой деятельности казахстанцев в Великобритании на сезонных работах.

Отмечается, что аналогичная работа у Великобритании ведется с Кыргызстаном и Узбекистаном в рамках подписанных двухсторонних меморандумов.

Также Аскарбек Ертаев проинформировал британскую сторону о проводимой работе Казахстаном по заключению проекта Соглашения по защите прав трудовых мигрантов за рубежом.

"Проект Соглашения направлен на урегулирование трудовой деятельности наших граждан в Великобритании и позволит обеспечить равные условия по труду и защиту прав, трудящихся казахстанцев, а также избежать нелегальной миграции.

Обсудив дальнейшие планы совместных действий в сфере трудовых мигрантов стороны, выразили готовность в плодотворном и конструктивном взаимодействии", – пояснили в комитете.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Усть-Каменогорска Александр Корнев уволился с офисной работы и на полгода уехал в Англию на сезонный сбор урожая. Молодой человек рассказал, что заработал около четырех миллионов тенге.

Также известный 28-летний спортсмен из Актау Ильдар Ягъяев улетел в Великобританию собирать капусту на полях.

А вчера стало известно, что Казахстан могут включить в южнокорейскую систему Employment Permit System, что позволит нашим гражданам легально работать в Южной Корее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055277-kazahstantsam-stanet-dostupna-legalnaya-sezonnaya-rabota-v-britanii/

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