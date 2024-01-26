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Казахстанцев для работы в Южной Корее хотят готовить в городе Қонаев

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Город Қонаев
Город Қонаев. Фото: instagram.com/almobl_akimat

Глава Комитета МТСЗН Аскарбек Ертаев на брифинге в СЦК сегодня рассказал, что подготовка казахстанцев для работы в Южной Корее будет проходить в городе Қонаев, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Комитета по миграции Минтруда и соцзащиты населения Аскарбек Ертаев сообщил, что в настоящее время ведомством ведутся переговоры с Министерством труда Республики Корея.

"Создание Центра тестирования планируется в Алматы на базе Центра тестирования Казахского Национального университета имени аль-Фараби. Данное учреждение предназначено для проведения тестирования и имеет необходимую материально-техническую базу, учебные аудитории, оснащена современным компьютерным оборудованием до 500 посадочных мест. А обучение наших казахстанцев планируется проводить уже на базе многопрофильного колледжа города Қонаев", – добавил он.

Что важно, по словам Ертаева, на территории колледжа имеется пятиэтажное оборудованное помещение, в котором будут проживать обучающиеся.

"Одним из требований является прохождение медосмотра: эта процедура будет осуществляться в государственной городской больнице города Қонаев, тоже в Алматинской области. Штаб больницы полностью укомплектован, общая численность составляет 770 медслужащих", – заявил Аскарбек Ертаев.

По его словам, на сегодня казахстанские власти направили свои предложения в Республику Корея.

"На следующей неделе у нас будут проведены технические переговоры. В целом алгоритм какой – наши предложения будут рассматриваться всеми заинтересованными органами правительства Кореи, после этого это выносится, по их процедуре, на общее рассмотрение, и Казахстан должен включиться в перечень стран, которые будут экспортировать трудящихся в Республику Корея.

Всего на сегодня к этой системе присоединены 16 стран, мы заявились, заявляются и другие страны наравне с нами. Мы предполагаем, что в течение года этот вопрос должен быть решен, то есть по срокам – это решает корейская сторона, точные сроки назвать не могу, но работа в этом направлении продолжается и находится на особом контроле министерств", –резюмировал спикер.

Ранее Смадияров говорил, что более 20 тыс. казахстанцев трудятся легально в Южной Корее. А перед этим стало известно, что Казахстан могут включить в южнокорейскую систему "Employment Permit System", что позволит нашим гражданам легально работать в этой стране.

Наряду с этим в МТСЗН сообщили, что нашим гражданам станет доступна легальная сезонная работа в Британии.

Напомним, что в начале 2023 года в МИД РК сообщалось о том, что в Южной Корее (на тот момент) находилось около 7-8 тысяч казахстанцев в качестве незаконных мигрантов. Для всех желающих был организован "зеленый" коридор, чтобы нелегалы могли безнаказанно покинуть это государство.

Недавно Русская служба Би-би-си сообщала, что в 2023 году около четверти от всех сезонных рабочих, занятых на уборке урожая в Великобритании, приехали из стран Центральной Азии. При этом отмечается, что их число будет с каждым разом только расти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2057699-kazahstantsev-dlya-raboty-v-yuzhnoy-koree-hotyat-gotovit-v-gorode-qonaev/

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