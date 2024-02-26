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Где можно проголосовать на выборах президента России в Алматы

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Человек кидает в ящик бюллетень
Выборы в России. Иллюстративное фото: Tanaonte/Getty Images

Граждане России, проживающие в Алматы, смогут проголосовать на предстоящих выборах президента РФ 17 марта. Избирательные участки расположат в российском Генконсульстве, передает NUR.KZ.

Как рассказали на официальном сайте Генконсульства РФ в Алматы, российские граждане, находящиеся в южной столице Казахстана, смогут проголосовать на предстоящих выборах президента России 17 марта.

"На территории консульского округа Генерального консульства (Алматинская, Жамбылская, Туркестанская, Кызылординская области, область Жетiсу, города Алматы и Шымкент) голосование на выборах президента Российской Федерации будет проводиться в течение одного дня – 17 марта. Голосование начнется в 08:00 и закончится в 20:00 по местному времени", – говорится в сообщении.

Проголосовать можно будет на двух участках (№8133, 8134) в здании Генконсульства РФ в Алматы по адресу: улица Жандосова, 4.

Вход на избирательный участок № 8133 будет располагаться со стороны улицы Жандосова, где центральный вход. Вход на избирательный участок № 8134 – со стороны торца здания, где размещено помещение для приема посетителей по консульским вопросам.

В ГК РФ напомнили, что голосовать могут россияне, достигшие 18 лет, предъявившие документ, подтверждающий наличие российского гражданства – действительный общегражданский заграничный паспорт или внутренний паспорт – при личной явке на упомянутые участки. 

Выборы в России

Выборы президента РФ стартуют 15 марта 2024 года, они будут проходить три дня до 17 марта.

В конце прошлого года Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) на съезде в Москве выдвинула кандидатом Леонида Слуцкого, а "Партия роста" и "Новые люди" объединились и выдвинули единого кандидата – вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

В декабре ЦИК России отказалась регистрировать инициативную группу по выдвижению журналистки Екатерины Дунцовой в президенты страны. В комиссии заявили, что в документах на ее выдвижение якобы обнаружено 100 ошибок. В их числе – качество подписей и неверный номер паспорта организатора сбора подписей.

При этом 29 января ЦИК РФ зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на президентских выборах.

8 февраля в регистрации отказали Борису Надеждину – кандидату от партии "Гражданская инициатива", выступающей против войны в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2062972-gde-mozhno-progolosovat-na-vyborah-prezidenta-rossii-v-almaty/

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