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Казахстанский паспорт оказался одним из сильнейших в СНГ

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Паспорт Казахстана
Паспорт Казахстана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстан в рейтинге силы паспортов стран мира оказался выше остальных государств Центральной Азии. Наша страна расположилась на 54-м месте из 93-х, передает NUR.KZ со ссылкой на Finprom.kz.

Консалтинговая компания Arton Capital опубликовала рейтинг силы паспортов стран мира за текущий год. Так, документом с наивысшим показателем свободы передвижения стал паспорт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) – 179 баллов и первое место.

Всего в рейтинге представлены 193 страны, которые являются членами ООН, включая Ватикан, а также Тайвань, Макао, Гонконг, Косово и Палестина. Всего 199 паспортов. Последние места заняли Ирак (42), Афганистан (40) и Сирия (39).

К слову, показатель свободы передвижения определяется по числу стран, которые можно посетить в безвизовом режиме, а также получить визу по прибытии, eTA и электронную визу (с выдачей в течение трех дней).

Второе место в рейтинге с показателем в 177 баллов заняли Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Испания. Третье – Швеция, Финляндия, Люксембург, Австрия и Швейцария (176).

Что касается позиции Казахстана – наша страна поднялась с 56 на 54 место, в этом году ей присудили 90 баллов. Вместе с нами в одной позиции – частично признанное Косово и островное государство Науру.

Выше Казахстана на 53-м месте расположились Беларусь и Индонезия (91). Ниже – Ботсвана (89).

России присудили 127 баллов, она расположилась на 37 месте, вместе с ней – Тувалу и Черногория. Китай – на 51-м с показателем 95 баллов. На 73-м месте оказались Узбекистан и Кыргызстан вместе с Гамбией, Угандой и Индией.

Туркменистан вместе с Мали делят 77-е место и показатель 63 балла.

Отметим, в апреле прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев на сессии Ассамблеи народов Казахстана высказался о ценности казахстанского паспорта.

В прошлогоднем рейтинге эксперты Henley & Partners разместили нашу страну на 66-м месте из 103-х.

Добавим, что с 10 ноября 2023 года в силу вступило соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Китаем – срок пребывания граждан на территории государств не должен превышать 30 дней. Наряду с этим в МИД РК напомнили, в какие страны казахстанцы могут посещать без визы.

В конце прошлого года стало известно о возможном начале официальных консультаций по вопросам упрощения визового режима Европейского союза для граждан РК. Также в МИД высказывались о слухах по включению Казахстана в "черный список" Шенген-зоны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2062943-kazahstanskiy-pasport-okazalsya-odnim-iz-silneyshih-v-sng/

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