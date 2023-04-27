Токаев высказался о казахстанском паспорте и его цвете

Паспорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на сессии Ассамблеи народов Казахстана высказался о ценности паспорта Республики Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что за годы независимости в Казахстане сформировалась новая общенациональная идентичность.

"Наш бирюзовый паспорт и небесно-голубой флаг – вот реальные символы нашей идентичности, обусловленные самой историей и находящие живой отклик в сердцах миллионов людей.

Наш паспорт дает человеку полный объем прав и обязанностей, связанных с гражданством Республики Казахстан, вне зависимости от этнического происхождения, религиозных взглядов, социального статуса", – заявил президент.

Он заявил, что обладать паспортом РК – значит быть гражданином уважаемой на международной арене страны.

"Обладать нашим паспортом – значит быть гражданином уважаемой на международной арене страны, иметь возможность беспрепятственно посещать все страны и ощущать себя неотъемлемой частью современного мира. И это значит – всегда и везде чувствовать себя под защитой своего государства", – добавил глава государства.

Паспорт Казахстана, отметил президент, олицетворяет прогрессивные ценности, на которых основано наше единство и согласие.

"В свою очередь, небесно-голубой флаг Казахстана ярко воплощает в себе нашу священную Независимость и многовековую государственность. Всякий раз, когда наш стяг возносится ввысь на крупнейших международных спортивных соревнованиях и других подобных мероприятиях, нас всегда переполняет чувство гордости за свою страну", – резюмировал он.

Сегодня глава государства выступил с речью на XXXII сессии Ассамблеи народов Казахстана.

Президент заявил, что провокации на межэтнической и языковой почве в стране будут жестко пресекаться, а также заявил, что патриотизм нельзя путать с национальным чванством.

Еще глава государства положительно высказался о тех, кто запускает челленджи в соцсетях.

"Хороший пример – челленджи в социальных сетях, в которых наши граждане разной этнической принадлежности говорят о сплоченности нашего народа, отсутствии дискриминации в стране", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее мы писали, что, по данным сайта Passport Index, лучшим паспортом мира был признан паспорт гражданина ОАЭ – его владельцы могут беспрепятственно посетить 180 стран, в 59 из которых предусмотрена виза по прибытию.

Вторую позицию заняли сразу 11 стран мира: Германия, Швеция, Финляндия, Люксембург, Испания, Франция, Италия, Нидерланды, Австрия, Швейцария, а также Южная Корея.

Казахстан в данном рейтинге занял 56-е место, так как его обладатели могут беспрепятственно посетить 88 стран, из которых без визы можно посетить 34 страны, большая часть из которых приходится на:

СНГ – бывшие страны СССР;

Южную Америку – Бразилия, Аргентина, Колумбия, Эквадор, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Гаити;

Юго-Восточную Азию – Филиппины, Малайзия, Гонконг;

и другие – Иран, Турция, Намибия, Сербия, Черногория и Албания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018474-tokaev-vyskazalsya-o-kazahstanskom-pasporte-i-ego-tsvete/