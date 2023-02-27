МИД ответил на слухи о включении Казахстана в "черный список" Шенген-зоны

Шенгенская виза. Иллюстративное фото: September15/Getty Images

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве высказался о якобы усложнении процедуры получения шенгенской визы для казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, насколько соответствует действительности информация о том, что якобы Казахстан включили в черный список Шенген-зоны, из-за чего теперь казахстанцам будет сложнее получить шенгенскую визу.

"Мы не получали официального уведомления от европейских сторон. Однако в рабочем порядке нам сообщили, что с 1 марта в Казахстан действительно будет находиться в перечне стран, для граждан которых отныне будут требоваться дополнительные консультации при выдаче шенгенской визы", - сообщил в ответ Айбек Смадияров.

При этом, подобный шаг, как поясняется, был запрошен одной из стран Шенгенского соглашения, поскольку, согласно правилам Европейского Союза, страны ЕС и шенгенской зоны вправе инициировать дополнительные консультации в отношении граждан третьих стран, подающих заявку на получение визы.

"Хотелось бы отметить, что в шенгенском соглашении нет ни черных, ни красных списков, и речь идет об обычном рабочем процессе. Подобные консультации могут занимать до 7 дней, при этом стандартный срок общего рассмотрения визовых анкет остается таким же, как и раньше - до 15 дней.

То есть на практике каких-либо изменений в процедуре рассмотрения для наших граждан мы не ожидаем. Сам список не является так называемым черным списком", - резюмировал спикер.

На сайте SchengenVisaInfo сообщается, что шенгенская зона представляет собой группу из 27 европейских стран, которые совместно решили убрать паспортный и иммиграционный контроль на своих общих границах. Внутри шенгенской зоны граждане этих 27 европейских стран могут свободно передвигаться как в одной стране.

Страны-члены шенгенской зоны:

Австрия

Бельгия

Венгрия

Хорватия

Германия

Голландия

Греция

Дания

Исландия

Испания

Италия

Латвия

Литва

Лихтенштейн

Люксембург

Мальта

Норвегия

Польша

Португалия

Словакия

Словения

Финляндия

Франция

Хорватия

Чешская Республика

Швейцария

Швеция

Отмечается, что шенгенская зона и Европейский союз являются двумя различными зонами, которые необходимо различать. Четыре страны-члены ЕС не входят в шенгенскую зону, это Ирландия, Кипр, Болгария и Румыния. Хорватия же присоединилась к Шенгенскому соглашению лишь с 1 января этого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2011026-mid-otvetil-na-sluhi-o-vklyuchenii-kazahstana-v-chernyy-spisok-shengen-zony/