Политика и экономика
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МИД ответил на слухи о включении Казахстана в "черный список" Шенген-зоны

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Шенгенская виза
Шенгенская виза. Иллюстративное фото: September15/Getty Images

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве высказался о якобы усложнении процедуры получения шенгенской визы для казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, насколько соответствует действительности информация о том, что якобы Казахстан включили в черный список Шенген-зоны, из-за чего теперь казахстанцам будет сложнее получить шенгенскую визу.

"Мы не получали официального уведомления от европейских сторон. Однако в рабочем порядке нам сообщили, что с 1 марта в Казахстан действительно будет находиться в перечне стран, для граждан которых отныне будут требоваться дополнительные консультации при выдаче шенгенской визы", - сообщил в ответ Айбек Смадияров.

При этом, подобный шаг, как поясняется, был запрошен одной из стран Шенгенского соглашения, поскольку, согласно правилам Европейского Союза, страны ЕС и шенгенской зоны вправе инициировать дополнительные консультации в отношении граждан третьих стран, подающих заявку на получение визы.

"Хотелось бы отметить, что в шенгенском соглашении нет ни черных, ни красных списков, и речь идет об обычном рабочем процессе. Подобные консультации могут занимать до 7 дней, при этом стандартный срок общего рассмотрения визовых анкет остается таким же, как и раньше - до 15 дней.

То есть на практике каких-либо изменений в процедуре рассмотрения для наших граждан мы не ожидаем. Сам список не является так называемым черным списком", - резюмировал спикер.

На сайте SchengenVisaInfo сообщается, что шенгенская зона представляет собой группу из 27 европейских стран, которые совместно решили убрать паспортный и иммиграционный контроль на своих общих границах. Внутри шенгенской зоны граждане этих 27 европейских стран могут свободно передвигаться как в одной стране.

Страны-члены шенгенской зоны:

  • Австрия
  • Бельгия
  • Венгрия
  • Хорватия
  • Германия
  • Голландия
  • Греция
  • Дания
  • Исландия
  • Испания
  • Италия
  • Латвия
  • Литва
  • Лихтенштейн
  • Люксембург
  • Мальта
  • Норвегия
  • Польша
  • Португалия
  • Словакия
  • Словения
  • Финляндия
  • Франция
  • Хорватия
  • Чешская Республика
  • Швейцария
  • Швеция

Отмечается, что шенгенская зона и Европейский союз являются двумя различными зонами, которые необходимо различать. Четыре страны-члены ЕС не входят в шенгенскую зону, это Ирландия, Кипр, Болгария и Румыния. Хорватия же присоединилась к Шенгенскому соглашению лишь с 1 января этого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2011026-mid-otvetil-na-sluhi-o-vklyuchenii-kazahstana-v-chernyy-spisok-shengen-zony/

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