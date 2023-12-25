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В МИД рассказали подробности об упрощении визового режима Казахстана с ЕС

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Паспорт Казахстана
Паспорт Казахстана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Официальный представитель министерства иностранных дел РК рассказал подробности об упрощении визового режима Казахстана с Европейским союзом, передает NUR.KZ.

В преддверии Нового года в МИД подвели основные итоги деятельности министерства за 2023 год.

В ходе своего выступления официальный представитель ведомства Айбек Смадияров затронул тему упрощения визового режима между РК и ЕС.

На текущий момент, по его словам, достигнута договоренность о начале официальных консультаций по вопросам упрощения визового режима Европейского союза для казахстанских граждан.

Первостепенными этапами облегчения европейского визового режима для граждан Республики Казахстан рассматриваются:

  1. снижение визового сбора;
  2. сокращение сроков рассмотрения заявок;
  3. увеличение срока действия многократных виз.

Упрощение визового режима между ЕС и Казахстаном

В феврале 2023 года появилась информация о якобы усложнении процедуры получения шенгенской визы для казахстанцев с 1 марта. Айбек Смадияров комментировал эти слухи.

Представительство Европейского Союза в РК тогда заявило, что ЕС не вносил Казахстан в "черный список", а в процедуре оформления шенгенских виз для казахстанцев с 1 марта 2023 года не произошло существенных изменений.

Позже МИД РК сообщило, что Казахстан и ЕС начали консультации об облегчении визового режима для казахстанцев.

В октябре этого года официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров высказался о возможности облегчения европейской стороной визового режима для казахстанцев. По его словам, была достигнута договоренность, что европейская сторона будет облегчать казахстанцам получение визы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052554-v-mid-rasskazali-podrobnosti-ob-uproschenii-vizovogo-rezhima-kazahstana-s-es/

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