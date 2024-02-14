"Нужно исследовать новые возможности": Токаев о сотрудничестве с Катаром
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Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром - министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Глава государства поблагодарил премьер-министра Катара за оказанное гостеприимство. Он отметил, что высоко оценивает уровень отношений между Казахстаном и Катаром, и выразил уверенность в том, что достигнутые сегодня договоренности выведут партнерство на новый уровень.
"Я хотел бы выразить вам свою искреннюю признательность за участие в подготовке этого визита, который оказался действительно успешным. Был подписан пакет документов, которые придают мощный импульс нашим отношениям. Как я уже сказал его высочеству эмиру Катара, мы подняли наши отношения на уровень стратегического партнерства между обеими странами. Я считаю, что это очень большое достижение. Я рад видеть этот результат, но в то же время мы не должны успокаиваться, нам нужно идти вперед и исследовать новые возможности нашего взаимного сотрудничества", – сказал лидер нашей страны.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что экономические связи должны стать главной движущей силой совместных усилий.
Премьер-министр Катара поблагодарил президента Казахстана за визит и отметил заметную активизацию двусторонних отношений между странами в последние годы
"Я считаю, что прогресс, которого мы достигли за последние годы, был значительным и беспрецедентным. Как вы уже сказали, мы не должны воспринимать это как данность. Следует продолжать работать для достижения еще большего прогресса. Я очень рад, что отношения между нашими странами перешли в категорию стратегического партнерства. Мы считаем, что у наших двух стран большой потенциал", - сказал шейх Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани.
️Президент Казахстана призвал правительства двух стран сосредоточиться на четкой экономической повестке для обеспечения положительной динамики торговли.
️Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что возлагает большие надежды на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Средний коридор. Он отметил, что уделяет приоритетное внимание расширению доступа к крупным рынкам Залива и изучению новых транзитных маршрутов. Глава нашего государства призвал катарские компании к сотрудничеству в развитии крупных инфраструктурных проектов в Казахстане.
️На переговорах также были обсуждены вопросы сотрудничества в сельском хозяйстве, цифровизации и энергетике.
Визит Токаева в Катар
Вчера президент Токаев прибыл с государственным визитом в Катар. В международном аэропорту "Хамад" в Дохе его встретил шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.
Ранее визит главы Казахстана в Катар анонсировала пресс-служба Акорды.
Сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец эмира Катара Diwan Amiri – там состоялась официальная церемония встречи. Пресс-служба президента опубликовала кадры этой церемонии.
Также сегодня президент Казахстана провел переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Он предложил вывести взаимодействие между Казахстаном и Катаром на новый уровень.
В ходе визита Касым-Жомарту Токаеву вручили меч основателя Государства Катар шейха Джасима бен Мухаммеда бен Тани.
По итогам переговоров президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и эмира Государства Катар шейха Тамима бен Хамада Аль Тани был подписан ряд документов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2061006-tokaev-provel-peregovory-s-premer-ministrom-katara/