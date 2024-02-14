"Нужно исследовать новые возможности": Токаев о сотрудничестве с Катаром

Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром - министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства поблагодарил премьер-министра Катара за оказанное гостеприимство. Он отметил, что высоко оценивает уровень отношений между Казахстаном и Катаром, и выразил уверенность в том, что достигнутые сегодня договоренности выведут партнерство на новый уровень.

"Я хотел бы выразить вам свою искреннюю признательность за участие в подготовке этого визита, который оказался действительно успешным. Был подписан пакет документов, которые придают мощный импульс нашим отношениям. Как я уже сказал его высочеству эмиру Катара, мы подняли наши отношения на уровень стратегического партнерства между обеими странами. Я считаю, что это очень большое достижение. Я рад видеть этот результат, но в то же время мы не должны успокаиваться, нам нужно идти вперед и исследовать новые возможности нашего взаимного сотрудничества", – сказал лидер нашей страны.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что экономические связи должны стать главной движущей силой совместных усилий.

Премьер-министр Катара поблагодарил президента Казахстана за визит и отметил заметную активизацию двусторонних отношений между странами в последние годы

"Я считаю, что прогресс, которого мы достигли за последние годы, был значительным и беспрецедентным. Как вы уже сказали, мы не должны воспринимать это как данность. Следует продолжать работать для достижения еще большего прогресса. Я очень рад, что отношения между нашими странами перешли в категорию стратегического партнерства. Мы считаем, что у наших двух стран большой потенциал", - сказал шейх Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани.

️Президент Казахстана призвал правительства двух стран сосредоточиться на четкой экономической повестке для обеспечения положительной динамики торговли.

️Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что возлагает большие надежды на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Средний коридор. Он отметил, что уделяет приоритетное внимание расширению доступа к крупным рынкам Залива и изучению новых транзитных маршрутов. Глава нашего государства призвал катарские компании к сотрудничеству в развитии крупных инфраструктурных проектов в Казахстане.

️На переговорах также были обсуждены вопросы сотрудничества в сельском хозяйстве, цифровизации и энергетике.

Визит Токаева в Катар

Вчера президент Токаев прибыл с государственным визитом в Катар. В международном аэропорту "Хамад" в Дохе его встретил шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

Ранее визит главы Казахстана в Катар анонсировала пресс-служба Акорды.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец эмира Катара Diwan Amiri – там состоялась официальная церемония встречи. Пресс-служба президента опубликовала кадры этой церемонии.

Также сегодня президент Казахстана провел переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Он предложил вывести взаимодействие между Казахстаном и Катаром на новый уровень.

В ходе визита Касым-Жомарту Токаеву вручили меч основателя Государства Катар шейха Джасима бен Мухаммеда бен Тани.

По итогам переговоров президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и эмира Государства Катар шейха Тамима бен Хамада Аль Тани был подписан ряд документов.