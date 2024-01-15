Задержание казахстанца в Китае прокомментировали в МИД

На брифинге в МИД официальный представитель Айбек Смадияров прокомментировал задержание казахстанца полицией в Китае, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в МИД, человек, о котором идет речь, ранее был гражданином Китая, а затем получил гражданство Казахстана.

"Несколько лет назад, когда он был гражданином Китая, он попал в автомобильную аварию – однако он уехал в Казахстан, не решив проблему с другой стороной. Когда в этот раз он приехал в Китай, местная полиция потребовала от него решить эту проблему и затем двигаться дальше.

Сейчас никаких проблем нет. После того, как он решил свою проблему с другой стороной, он взял свой паспорт и выехал. Не было ни одного дня ареста или насилия. Сейчас он вернулся в Казахстан", – сообщил Смадияров.

Напомним, что с прошлого года между Китаем и Казахстаном действует безвизовый режим.

Впервые об этом стало известно в мае. В рамках визита Касым-Жомарта Токаева в КНР было подписано соглашение о взаимном освобождении от визовых требований.

А уже в августе правительство Казахстана утвердило соглашение между РК и КНР о взаимном освобождении от визовых требований. Тогда в казахстанском МИД призвали не путать утверждение документа и его вступление в силу. Официальный представитель министерства подчеркивал, что процедура вступления этого соглашения в силу описана в одной из его статей.

20 октября стала известна дата, когда начнет действовать соглашение Казахстана с Китаем о безвизовом режиме.

А 10 ноября 2023 года вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Китаем – срок пребывания граждан на территории государств не должен превышать 30 дней.