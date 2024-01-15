Токаев посетит Ватикан и Италию, где встретится с Папой Римским и Джорджей Мелони
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Президент Касым-Жомарт Токаев на этой неделе посетит Италию и Ватикан. В ходе визитов запланированы встречи с премьер-министром Джорджей Мелони и Папой Римским, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Глава государства 18-19 января посетит с официальными визитами Итальянскую Республику и Государство Ватикан. В первый день визита запланированы переговоры Касым-Жомарта Токаева с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.
Глава государства также примет участие в инвестиционном круглом столе "Казахстан – Италия" и проведет встречи с руководством ряда крупных итальянских компаний.
19 января в Ватикане состоится аудиенция лидера Казахстана у Папы Римского Франциска, сообщает Акорда в официальном Telegram-канале.
Кроме того, президент посетит штаб-квартиры Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) и Всемирной продовольственной программы ООН (WFP).
Напомним, в мае прошлого года стало пресс-служба Токаева сообщила о предстоящем визите в Казахстан премьер-министра Италии Джорджии Мелони. Однако свой приезд она отменила из-за наводнений в регионе Эмилия-Романья, унесших жизни людей. Президент Казахстана выразил соболезнования премьер-министру Мелони и всему итальянскому народу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2055602-tokaev-posetit-vatikan-i-italiyu-na-etoy-nedele/