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Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана

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Место взрыва бомбы в городе Керман
Место взрыва бомбы в городе Керман. Фото: Tasnim News/AFP/Getty Images

Касым-Жомарт Токаев в телеграмме президенту Ирана Ибрахиму Раиси выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате теракта в городе Керман, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в иранском городе Керман, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"С глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных жертвах и пострадавших в результате террористического акта в городе Керман. Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и семьям, потерявшим своих родных и близких, а также всему иранскому народу", – говорится в телеграмме Токаева.

Президент Казахстана пожелал скорейшего выздоровления и благополучного возвращения в свои семьи всем пострадавшим.

Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси
Президенты Казахстана и Ирана. Фото: t.me/aqorda_resmi

Напомним, вчера, 3 января, в иранском южном городе Керман сотни человек приняли участие в церемонии шествия к могиле генерала Касема Сулеймани около мечети Сахеб аль-Заман, когда неожиданно на этом месте прогремели два взрыва.

В результате происшествия, по последним данным, погибли 103 человека. Еще 141 человек получил ранения. Власти страны назвали произошедшее – террористической атакой.

Как пишет CNN, пока ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за взрывы. Сегодня в Иране объявили днем ​​траура.

Между тем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил нападение в Кермане (Иран) и призвал привлечь к ответу виновных.

Добавим, что генерал Касем Сулеймани был командующим элитным спецподразделением "Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции. Он был убит в Ираке в результате авиаудара США 3 января 2020 года по приказу Дональда Трампа, занимавшего тогда пост президента США, – это подтвердил Пентагон.

Сулеймани считался самой влиятельной фигурой в Иране после действующего Верховного лидера страны, аятоллы Али Хаменеи.

По информации на сайте Британской энциклопедии, Касем Сулеймани был иранским генерал-майором и командующим силами "Кудс" с 1997 года, крылом Корпуса стражей исламской революции, ответственным за его внешние операции. После иранской революции 1978-1979 годов он вступил в Корпус. Первая служба Сулеймани проходила в Махабаде, преимущественно курдском городе на северо-западе Ирана, где он помогал подавлять курдских сепаратистов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2053934-tokaev-napravil-telegrammu-soboleznovaniya-prezidentu-irana/

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