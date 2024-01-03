Число погибших от взрыва у могилы генерала Сулеймани в Иране перевалило за сотню

Сегодня в городе Керман в Иране прогремели взрывы во время шествия паломников к могиле генерала Касема Сулеймани. По последним данным, погибло 103 человека, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Сообщается, что по меньшей мере 103 человека были убиты в иранском городе Керман в результате двойного взрыва возле места захоронения убитого военного командира Касема Сулеймани. Еще 141 человек получил ранения. Власти страны назвали произошедшее – террористической атакой.

По данным местных СМИ, первый взрыв произошел в 700 метрах от могилы Сулеймани, а второй – в 1 километре.

Государственный телеканал IRINN сообщил, что первый взрыв возле могилы Сулеймани был вызван бомбой, помещенной в чемодан внутри автомобиля Peugeot 405. Предполагается, что она была подорвана дистанционно.

Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди заявил, что первый взрыв произошел в 15:00 по местному времени (около 17:30 по времени Астаны). При этом второй, более смертоносный взрыв, по его словам, произошел 20 минут спустя, когда другие паломники пришли на помощь раненым.

Как пишет CNN, пока ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за взрывы.

Иран объявил четверг, 4 января, днем ​​траура.

Ранее мы писали, что сотни человек приняли сегодня участие в церемонии шествия к могиле генерала Касема Сулеймани около мечети Сахеб аль-Заман в южном городе Керман в Иране, когда неожиданно на этом месте прогремели два взрыва.

Генерал Касем Сулеймани, командующий элитным спецподразделением "Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции, был убит в Ираке в результате авиаудара США 3 января 2020 года.

Позже Пентагон подтвердил, что он был убит по приказу Дональда Трампа, занимавшего тогда пост президента США.

Сулеймани считался самой влиятельной фигурой в Иране после действующего Верховного лидера страны, аятоллы Али Хаменеи.

По информации на сайте Британской энциклопедии, Касем Сулеймани был иранским генерал-майором и командующим силами "Кудс" с 1997 года, крылом Корпуса стражей исламской революции, ответственным за его внешние операции.

После иранской революции 1978-1979 годов он вступил в Корпус. Первая служба Сулеймани проходила в Махабаде, преимущественно курдском городе на северо-западе Ирана, где он помогал подавлять курдских сепаратистов.