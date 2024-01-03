Взрывы прогремели у могилы генерала Сулеймани в Иране: более 70 человек погибли

Минимум 73 человека, участвовавших в шествии к могиле генерала Касема Сулеймани, погибли во время внезапного авиаудара в Иране. Более 170 человек получили ранения, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

Сотни человек приняли сегодня участие в церемонии шествия к могиле генерала Касема Сулеймани около мечети Сахеб аль-Заман в южном городе Керман в Иране, когда неожиданно прогремели два взрыва.

По информации местных государственных СМИ, в результате происшествия по меньшей мере погибли 73 человека. Еще 171 человек ранены.

По словам заместителя губернатора Кермана, это была террористическая атака.

Напомним, что генерал Касем Сулеймани, командующий элитным спецподразделением "Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции, был убит в Ираке в результате авиаудара США 3 января 2020 года. Позже Пентагон подтвердил, что он был убит по приказу Дональда Трампа, занимавшего тогда пост президента США.

Сулеймани считался самой влиятельной фигурой в Иране после действующего Верховного лидера страны, аятоллы Али Хаменеи.

По информации на сайте Британской энциклопедии, Касем Сулеймани был иранским генерал-майором и командующим силами "Кудс" с 1997 года, крылом Корпуса стражей исламской революции, ответственным за его внешние операции.

Генерал Касем Сулеймани. Фото: Pool / Press Office of Iranian Supreme Leader / Anadolu Agency / Getty Images

После иранской революции 1978-1979 годов он вступил в Корпус. Первая служба Сулеймани проходила в Махабаде, преимущественно курдском городе на северо-западе Ирана, где он помогал подавлять курдских сепаратистов.