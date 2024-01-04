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В ООН осудили теракт в Иране

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Место взрыва в городе Керман
Место взрыва в городе Керман. Фото: Anadolu Agency / Contributor/ Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решительно осудил нападение в Кермане (Иран) и призвал привлечь к ответу виновных, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.

Позицию Гутерреша на брифинге озвучила сотрудница пресс-службы ООН Флоренсия Сото Ниньо.

"Генеральный секретарь решительно осуждает нападение на мемориальную церемонию в городе Керман в Исламской Республике Иран, в результате которого, по сообщениям, погибли более 100 человек и еще многие получили ранения. Генеральный секретарь призывает привлечь виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Кроме того Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших, а также народу и правительству Ирана. Генсек ООН пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2053815-v-oon-osudili-terakt-v-irane/

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